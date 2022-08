﻿Brand in Wahrstorfer Autowerkstatt: Traktorrad geht bei Schweißarbeiten in Flammen auf

In Wahrstorf wenige Kilometer südlich von Rostock ist es am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Bei Schweißarbeiten in einer Autowerkstatt war ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache war schnell gefunden.

Wahrstorf. Feuerwehr-Großeinsatz in Wahrstorf (Landkreis Rostock): In einer Autowerkstatt war bei Schweißarbeiten an einem Traktorrad ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, lief gegen 19.30 Uhr der Notruf ein.

33 Kameraden aus fünf Wehren der umliegenden Ortschaften eilten daraufhin zum Brandort in die Straße Am Schäferteich nach Wahrstorf. Wie es von Polizeisprecher Carsten Kroll aus dem Präsidium Rostock hieß, hätten kurz vor Ausbruch des Feuers Schweißarbeiten an einem Traktorrad stattgefunden. Aufgrund eines technischen Defekts an dem Schweißgerät sei es dann zum Feuer gekommen, hieß es.