Wildblumenwiesen sollen in Rostock einen Beitrag zur Insektenvielfalt leisten. Doch genau diese Flächen, die sich auch zwischen Häuserfassaden befinden, werden an heißen und trockenen Tagen zu einem Risikofaktor.

Rostock. Am Donnerstag stiegen die Thermometer mal wieder in luftige Höhen. 35,7 Grad Celsius zeigte die Wetterstation in Warnemünde um 16 Uhr an. Diese Hitze-Explosionen sind wegen Klimawandel und Co. längst keine Seltenheit mehr. Besonders für heimische Wälder und Wiesen ist das ein Problem, denn die Brandgefahr nimmt zu – auch im Rostocker Stadtgebiet. Dort sind seit einiger Zeit viele Wildblumenfelder der Sonne schutzlos ausgeliefert.

Was neuen Lebensraum und neue Nahrungsquellen für Insekten bedeutet, könnte im Stadtgebiet zur Feuer-Gefahr werden. Seit Jahren legt das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen Wildblumenwiesen an. Oft sieht man diese auch in der Nähe von Häuserfassaden oder Autounterständen. Insgesamt blühen mittlerweile 15 solcher Wiesen in Rostock. Genau das ist bei Temperaturen jenseits der 30 Grad gefährlich – denn sollte der berüchtigte Funke überspringen, ist die Katastrophe nicht weit entfernt.