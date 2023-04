﻿Brandschutzmängel: Feuerwehr sperrt Rostocker Kita

Kostenfrei bis 18:00 Uhr lesen

Nach Auftritten von Naidoo und Ganser

Ein Sänger mit Nähe zur Reichsbürger-Szene, ein Redner mit kruden Verschwörungstheorien, eine Messe für Uboote: Manchen in Rostock geht zu weit, wer so alles in der Stadthalle auftreten darf. In den Parteien rumort es schon länger, jetzt äußert sich auch die Oberbürgermeisterin.