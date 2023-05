﻿„Es klang wie Feuerwerk“: Brandserie in Toitenwinkel beunruhigt Anwohner

Rostock. Es ist ein warmer Montag im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel. Auf dem Gehweg der Joliot-Curie-Allee spielen ausgelassen Kinder. Lachend hüpfen sie über das Pflaster. Erst auf den zweiten Blick sieht man den Haufen verkohlter Gegenstände – ehemals Sperrmüll. Daneben steht ein ausgebranntes Fahrzeug.

Eine Häufung von Brandstiftungen ist derzeit vermehrt im Rostocker Nordosten zu beobachten. © Quelle: Stefan Tretropp

Spuren eines Feuers aus der Nacht. Der Feuerwehreinsatz ist an diesem Tag das Gesprächsthema Nummer eins unter den Anwohnern. „Hast Du es schon mitbekommen?“, ruft Britta Vieth vom Balkon in Richtung ihrer Nachbarin, die draußen auf dem Weg zu ihrem geparkten Auto ist. „Das wird immer schlimmer.“ Sicher fühlt sich die 58-Jährige, die seit 13 Jahren in dem Viertel wohnt, „schon lange nicht mehr“.

Der Grund: Seit rund einer Woche hält eine Brandserie im Nordosten der Hansestadt Feuerwehr und Polizei in Atem. Nach Polizeiangaben wurden 13 Brände von Sperrmüll in den Ortsteilen Toitenwinkel und Dierkow angezeigt, zudem brannte eine Gartenlaube. In allen Fällen vermuten die Ermittler Brandstiftung. Weil der oder die Täter offenbar meist zuschlagen, wenn ein Großteil der Nachbarschaft schläft, dehnen sich die Flammen oftmals aus, bevor sie gelöscht werden.

Brand in Rostock-Toitenwinkel: „Klang wie ein Feuerwerk“

So auch in diesem Fall. Am Montag gegen 3 Uhr morgens wurden Chiara Zube und ihr Freund geweckt – sie durch zwei laute Knalle, er durch einen fürchterlichen Gestank. „Es klang wie ein Feuerwerk“, beschreibt die Anwohnerin den Moment, in dem sie den Brand vor ihrer Haustür bemerkte. Also griff sie zum Hörer und wählte den Notruf. Dann habe die 22-Jährige nicht mehr schlafen können, berichtet sie, und den Einsatz der Feuerwehr vor ihrem Fenster verfolgt. „Die waren bestimmt 40 Minuten mit dem Löschen der Flammen beschäftigt.“

Feuer im Rostocker Nordosten: Art der Versicherung entscheidet

Ein neben dem wohl angezündeten Müll parkender Smart brannte vollständig aus, der Mercedes daneben wurde von den Flammen beschädigt. Ein Scheinwerfer schmolz durch die Hitze. „Die Elektronik guckt sich jetzt ein Gutachter an“, berichtet der Halter, der seinen Namen nicht nennen will. Er habe eine Vollkaskoversicherung, findet das Erlebte daher vor allem als „nervig“.

Britta Vieth (58) wohnt gegenüber vom Tatort. In Toitenwinkel fühlt sie sich durch die Brandserie weniger sicher als zuvor. © Quelle: Jessica Orlowicz

Eine Teilkaskoversicherung dagegen würde Schäden durch Vandalismus nicht bezahlen, betont der Rostocker Ronny Keil. Ein solcher Vorfall tue dann wesentlich mehr weh. „Das wissen die, die wild Gegenstände anzünden, offenbar nicht – und haben keinen Respekt vor dem Eigentum anderer“, vermutet der 48-Jährige. „Ich finde das frech.“ In der Nachbarschaft heißt es, kürzlich seien eine Matratze und ein E-Scooter nahe des aktuellen Tatorts abgefackelt worden.

Auch Rüdiger Müller, der seit 30 Jahren in Toitenwinkel lebt und sich eigentlich im Stadtteil wohlfühlt, hat in letzter Zeit mehrere Brände mitbekommen. „Die Menschen werden zunehmend aggressiver, natürlich finde ich das besorgniserregend“, sagt der 79-Jährige. Außerdem sei er gespannt, wann jemand die verkohlten Reste am Straßenrand aufsammele.

Polizei prüft Zusammenhang zwischen den Bränden

Als weniger aufregend empfindet Celina Weber die Geschehnisse. Zwar falle auch ihr auf, dass es öfter brenne, jedoch sei das Alltag. „Ich bin hier aufgewachsen“, sagt sie. Nur unter etwas Schlafmangel leide die 14-Jährige zum Wochenstart. „Meine Mutter kam plötzlich ins Zimmer und machte alle Fenster zu. Überall waren Rauch und bunte Lichter zu sehen“, erinnert sie sich. Am Montagvormittag habe sie zudem beobachtet, wie der Brandursachenermittler den Tatort untersucht habe.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.

