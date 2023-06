﻿Brandserie in Rostocker Nordosten: Feuerwehren rücken viermal in einer Nacht aus

Kostenfrei bis 13:00 Uhr lesen

Waldbühne Rügen

Der irische Sänger Chris de Burgh gibt am 30. Juni ein Konzert in der Waldbühne Rügen. Der 74-Jährige wird seine Klassiker wie „Don’t Pay the Ferryman“, „Missing You“ oder „Lady in Red“ präsentieren. Im OZ-Interview erzählt der Musiker, warum er noch nicht in Rente gehen möchte, was er an Deutschland so mag und wie er sich inspirieren lässt.