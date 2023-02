﻿Schneckentempo bei Breitbandausbau: Unternehmer in MV sind unzufrieden

Rostock. Es sollte ein Ruck durchs Land gehen: ein Digitalisierungsruck. 2018 rief das Land den Digitalisierungsbeirat MV aus, dem neben Vertretern aus Politik und Verwaltung auch Spitzenvertreter der Wirtschaftsunternehmen angehören. Seitdem hat sich in Sachen Digitalisierung wenig getan. Zumindest für die Unternehmer in MV viel zu wenig. Noch immer beklagen 37 Prozent der Unternehmen in MV zu langsames Internet. Das geht aus einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) MV hervor.

Klaus-Jürgen Strupp, Vorsitzender der IHK Nord und Präsident der IHK zu Rostock, sagt: „Unsere Forderungen in Sachen Digitalisierung wurden nicht einmal ansatzweise erfüllt.“ © Quelle: Jens Büttner/dpa

Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der IHK zu Rostock, bemängelt: „Nicht einmal ansatzweise wurden die Forderungen der IHKs in MV in Hinblick auf die Grundlagen für eine bessere Digitalisierung erfüllt.“ Noch immer geht es den Unternehmen im Land in Sachen Breitbandausbau zu langsam. 65 Prozent der Unternehmen sehen es als vordringliche Aufgabe von Land und Bund an, eine „leistungsfähige Breitbandinfrastruktur zu schaffen“. Auch wenn immerhin 63 Prozent der 377 Unternehmen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, angeben, über schnelles Internet zu verfügen, geht es nach Strupps Ansicht in MV „in Sachen Digitalisierung allenfalls im Schneckentempo voran“.

Außerdem beklagen mehr als die Hälfte aller Unternehmen in MV (52 Prozent), dass die IT-Sicherheit aktuell nicht gewährleistet sei. Der Grund dafür: In Mecklenburg-Vorpommern fehlen IT-Spezialisten.