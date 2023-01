﻿Teure Sonntagsbrötchen: Diese Bäcker in Rostock berechnen an Feiertagen höhere Preise

Sonntagszuschlag? Nein danke. In der Filiale der Rostocker Bäckerei Sparre in der Kröpeliner Straße zahlen Kunden bei Andrea Koczor (l.) und Irina Harloff jeden Tag den gleichen Preis für die Produkte.

Vor allem kleinere Familienbetriebe legen Zuschläge, die sie ihrem Personal an Feiertagen zahlen müssen, auf die Preise um. Auch in exklusiven Lagen sind Brot und Kuchen häufig teurer als andernorts. Die OZ gibt einen Überblick, welche Bäcker in Rostock an Sonntagen mehr verlangen als werktags.

