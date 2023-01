﻿Google-Bewertungen: Das sind Rostocks beste Cafés zum Frühstücken

Heißer Kaffee, frische Brötchen, Müsli und wachsweiches Ei: Mit solchen Speisen versüßen viele Restaurants, Bäcker und Lokale in Rostock und Warnemünde Gästen den Start in den Tag oder laden zum Brunch. Aber wo schmeckt’s am besten? Ein Blick auf die Google-Bewertungen zeigt es.

Meike Wulf leitet das Café Bohne am Rostocker Vögenteich. Sie ist eine von zwei IHK-geprüften Kaffee-Someliers in Mecklenburg-Vorpommern.

Rostock. Goldgelbe Brötchen verlocken zum Reinbeißen, Kaffeeduft liegt in der Luft, ein wachsweiches Ei und eine Schüssel Müsli stehen bereit: Schöner als mit einem ausgiebigen Frühstück kann der Tag kaum starten. Wer sich das nicht zu Hause selbst zubereiten möchte, findet in Rostock und Warnemünde viele Lokale, die mit Frühstück und Brunch punkten. Wo aber schmeckt’s am besten?

Einen Anhaltspunkt bieten die Bewertungen auf Google. Die hat sich die OZ genauer angesehen und stellt Lokale vor, die hier aktuell (Stand 30.1.2023) besonders punkten. Aufgrund der Fülle der Lokalitäten in der Hansestadt richten wir unser Augenmerk nicht auf Bäckerei-Ketten, sondern auf Cafés und Bistros, die es nur in Rostock gibt.

Likörfabrik

Das Bistro in der Altstadt hat viele Fans. Einer davon ist Jürgen Schultz. Ihm hat es vor allem das Angebot angetan. „Frisch zubereitete Ei-Gerichte (auch gegen zehn Uhr) in diversen Variationen, sehr guter Kaffee und soeben gepresste Säfte. Nicht zuletzt flott-freundliche Bedienung: Diese Lokalität ist gastronomisch großartig.“ Für Michael Schmidt ist das Lokal zu jeder Tageszeit eine gute Adresse. „Hier ist alles superlecker. Kann ich nur weiterempfehlen.“ Besonders beliebt ist die Likörfabrik bei Individualisten, denn hier können sie sich aus einzelnen Zutaten vom Butterstück bis zum Getränk ihr Frühstück zusammenstellen. Auch das dürfte zu den insgesamt 4,5 Sternen bei 1060 Bewertungen beigetragen haben.

Restaurant Käthe

Das „Käthe“ in der KTV bietet am Wochenende Frühstücksbuffet an. Samstags und sonntags können sich Gäste von 10 bis 13 Uhr für 21,30 Euro pro Person bedienen, Getränke inklusive. Judith Kenk kommentiert: „Wir wurden herzlich und sehr gut betreut. Das Frühstücksbuffet war sehr vielfältig, lecker und ansprechend angerichtet. Das Ambiente ist gemütlich und stylisch.“ Auch Anne Rose ist begeistert. „Essen war sehr lecker und wurde zeitnah immer wieder aufgefüllt.“ Auch dank des Frühstücksangebots holt das „Käthe“ bei 563 Bewertungen 4,6 Sterne.

Café Glückskind

Mit veganer Speisekarte kann das Café Glückskind in der KTV auftrumpfen. Das schmeckt auch den Frühstücksgästen. Ein User namens BJ schwärmt: „Das Avocado-Toast war top. Genau wie der Bagel mit Veta und Avocado. Die warme Kokos-Milchreis-Bowl – ein Traum in Kombi mit dem Pflaumenkompott.“ Kerstin Saidykhan gefällt das Ambiente und die Speisekarte. „Meine persönliche Empfehlung: der Frühstücks-Burrito!“ Kimberly Kreis ist begeistert: „Das Café aller Cafés! 100% vegan, 350% lecker und voller Liebe. Der absolute Gamechanger mit der gastfreundlichsten Besitzerin des Planeten.“ Insgesamt hat das Café Glückskind 4,8 Sterne bei derzeit 106 Bewertungen.

Café Bohne

Am Vögenteich bietet Inhaber Oliver Spanehl Frühstück für Genießer an, die gern einen Euro mehr für guten Geschmack ausgeben. Das gefällt vielen. Das Café hat derzeit 4,8 Sterne bei 136 Bewertungen. Frank Fröhlich hat’s besonders die Getränkeauswahl angetan. „Hier im gemütlichen Café Bohne bei Oliver gibt es den besten Kaffee in ganz Rostock sowie eine Vielzahl an exotischen Kaffeesorten vor Ort selbst geröstet.“ Roman Hoppe hat auch der Service gefallen. „Die Bedienung war gut gelaunt, freundlich und herzlich zugleich und das Frühstück reichlich und lecker.“

Café M

Das Frühstücks- und Brunch-Restaurant in der Elisabethstraße bietet Gästen süße und deftige Frühstücksvariationen an und punktet auch mit selbst gemachten Marmeladen. Bente Krieg vergibt 5 Sterne. „Sehr leckere und sehr liebevoll zubereitete Speisen gepaart mit einer sehr herzlichen, fröhlichen Bedienung und das alles in einer wirklich stimmigen Atmosphäre.“ Ute Hiller sieht es ähnlich. „Superlecker und mit viel Liebe zubereitet!“ Bei derzeit 341 Bewertungen bringt es das Café auf 4,6 Sterne.

Brotzeit

Rührei, Omelett und Röst-Stulle: Das Café Am Vögenteich tischt Frühstücksgästen Herzhaftes auf. Michael Christmann freut’s: „Eine unglaubliche Auswahl an frisch belegten Broten, Brötchen und allem, was ein Frühstück braucht. Kreative Leckereien und viele verschiedene süße Variationen. Kreativ, schön anzuschauen und extrem lecker.“ Nicole Kretzschmar schwärmt: „Unser absoluter Lieblingsbäcker. Egal ob süß oder herzhaft – alles ist absolut empfehlenswert.“ Insgesamt hat die „Brotzeit“ 4,7 Sterne bei 345 Bewertungen.

Mahlwerk Coffee

Kaffeespezialitäten aus aller Welt und selbst gebackenes Brot – damit wirbt die Location am Warnemünder Strom. Kerstin Kandler war positiv überrascht. „Das war mal ein Frühstückserlebnis ganz anderer Art: Es gab bereits vorbereitete belegte Vollkornbrote oder Brötchen, aber auch ein Frühstück zum Selbstbelegen und Zusammenstellen.“ Auch Katrin Hanisch lobt: „Genau das Richtige nach einer morgendlichen Strandwanderung. Tolles Frühstück, toller Service, toller Kaffee.“ Insgesamt hat das „Mahlwerk Coffee“ 4,5 Sterne bei 572 Bewertungen.

Frühstückslocation – Geschmackssache

Natürlich gibt es noch weitaus mehr tolle Frühstückslocations in Rostock gibt als die hier vorgestellten. Und auch viele Hotels und Bäckereien bieten Leckeres für den Start in den Tag an. Letztendlich ist die Wahl des Frühstücksortes Geschmackssache. Und vielleicht machen unsere Tipps Ihnen Appetit auf ein Frühstück außer Haus.