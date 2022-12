Die hohen Parkgebühren in Rostock sind ein Dauerärgernis. Doch Besserung ist in Sicht: Die CDU will kostenloses Parken in der City möglich machen, um den Handel zu stärken. Auch die Umweltsenatorin spielt mit. In welchen Zonen und zu welchen Bedingungen das Kurzzeitparken erlaubt werden könnte.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket