﻿Brückenfest 2023 in Rostock-Warnemünde beginnt: Was Besucher erleben können

Rostock-Warnemünde. Warnemündes Schätzchen, die historische Bahnhofsbrücke, wird 120 Jahre alt und das Ostseebad dreht auf: Das beliebte Brückenfest in Warnemünde beginnt – inklusive Brückendrehung und sechs Tage mit buntem Programm an Land und auf dem Wasser.

Los geht es am Dienstag (5. September) auf der Promenade. Ab 10 Uhr laden Verkaufsstände und Imbissbuden zum Bummeln, Schlemmen und Shoppen ein. Bis einschließlich 10. September ist hier was los (täglich von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet).

Warnemünder Brücke dreht sich am Samstag

Das Highlight der Festwoche: der Brückengeburtstag am Sonnabend. Um 11 Uhr wird auf Höhe der Vogtei das Bierfass von den Tauchern des TSC Warnemünde vom Grund des Alten Stroms gehoben und die Warnemünder Trachtengruppe tanzt. Gegen 11.15 Uhr wird die Veranstaltung offiziell eröffnet. Um 11.30 Uhr dann soll sich die Brücke in Bewegung setzen. Musikalische Begleitung zur Drehung gibts von den „Warnemünder Jungs“.

Doppelter Geburtstag Seit 120 Jahren verbindet die Warnemünder Bahnhofsbrücke den Ortskern des Ostseebades mit der Mittelmole und ist seither eine der wichtigsten und meistfrequentierten Verbindungswege in Rostock. Ebenso lange besteht bereits die Fährverbindung Rostock – Gedser. Beide Jubiläen werden mit dem Brückenfest gefeiert, organisiert vom Gemeinnützigen Verein für Warnemünde e.V. und der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde.

Wer zwischendurch Entspannung braucht: Am Leuchtturm findet Samstag von 9 bis 17 Uhr der Tag der Regeneration statt. Stärken kann man sich auch an der Vogtei: Von 14 bis 16 Uhr lädt der Kuchenbasar zum Naschen ein.

An selber Stelle will Danny Buller von 17.30 bis 18.30 Uhr mit Schlager und Co. für Stimmung sorgen, bevor ab 19.30 Uhr „Luv & Lee“ Shantys anstimmen. Richtige Hingucker gibts ab 20.40 Uhr. Dann beginnt die Brückenshow aus Laser, Licht und Musik.

Konzerte auf dem Segelschiff, Party am Warnemünder Riesenrad

Apropos Musik: Das Segelschiff Santa Barbara Anna, vertäut am Passagierkai, fungiert als schwimmende Konzert-Bühne. Am Freitag treten hier Klaus Lass (13 Uhr), Irish Coffee (15 Uhr), De Klaashahns (17 Uhr) und das Rostocker Blasorchester (18.30 Uhr) auf. Tags darauf entern der Spielmannszug Neudessin (13 Uhr), abermals Klaus Lass (13.45 Uhr) und Irish Coffee (15 Uhr) sowie der Shantychor Sing Man Tau (17 Uhr) die Bühne.

Nicht nur auf dem Alten Strom gehts rund, sondern auch daneben: Das Riesenrad auf der Mittelmole wird zur Partylocation. Am Freitag um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen, ab 19.30 Uhr steigt die Brückenjubiläumsparty. Letztere geht am Samstagabend ab 22 Uhr in die zweite Runde. Am 10. September ab 18 Uhr beginnt die Abschlusssause.

Ausläufe der „Mein Schiff 1“ und der „Aida Diva“

Wer das Ostseebad aus der Vogelperspektive erleben möchte, nimmt in einer der Riesenradgondeln Platz. Diese bieten auch perfekte Sicht auf die Kreuzfahrt-Ausläufe: Am Freitag um 19 Uhr verlässt das „Mein Schiff 1“ von Tui Cruises Warnemünde, am Samstag um 19 Uhr legt die „Aida Diva“ in Warnemünde ab.

