﻿Brückenfest in Warnemünde: Darauf dürfen sich Besucher zum Saisonende freuen

Rostock. Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, doch von trüber Stimmung ist im Ostseebad Warnemünde nichts zu spüren. Nachdem die Warnemünder Woche und auch die Hanse Sail bereits Tausende Besucher an die Küste Rostocks lockten, reiht sich nun das nächste Großevent ein. Vom 6. bis zum 11. September findet zwischen dem Leuchtturm und dem Kurhausgarten das Warnemünder Brückenfest statt. Die Gäste dürfen sich auf erlebnisreiche Tage freuen. Sie erwartet eine Flaniermeile mit 60 Ständen rund um Kunsthandwerk, Kleidung und Gastronomie, verschiedenen musikalischen Acts und ein Beach-Polo-Turnier.

Mit Volldampf nach Warnemünde: Molli zu Besuch in Rostock

Doch damit nicht genug. Denn die Mecklenburgische Bäderbahn Molli geht auf Promo-Tour. Ihr nächster Halt: der Stephan-Jantzen-Platz. Am Wendehammer in direkter Umgebung des Leuchtturms bekommen Besucher die Chance, die 30 Tonnen schwere Dampflokomotive aus nächster Nähe zu bestaunen. „Es ist unsere kleinste Lok“, verrät Michael Mißlitz, Geschäftsführer der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH. Die aus den 50er-Jahren stammende Maschine wurde früher im Braunkohletagebau in der Lausitz genutzt und kam in den 60er-Jahren in den Norden.

Ziel der Ausstellung sei es, auf den geplanten Ausbau der Molli-Bahnstrecke aufmerksam zu machen. Derzeit verkehrt die Bahn ausschließlich zwischen Kühlungsborn und Warnemünde. Doch schon bald könnte die Nostalgiebahn zusätzlich auch Rerik und das Ostseebad an der Warnow ansteuern. Wie das aussehen könnte und wie weit die Planungen zu diesem Vorhaben sind, darüber könne sich das Publikum das gesamte Event über informieren. "Bis 2040 würden wir mit der Molli gerne bis nach Warnemünde fahren. Ob dies technisch tatsächlich möglich ist, sollen Detailplanungen für die Ortsdurchfahrten sowie das Raumordnungsverfahren in den nächsten beiden Jahren zeigen", verrät Mißlitz im Vorfeld.

Traditionelle Brückendrehung am Alten Strom

Ein weiterer Höhepunkt des Freiluftevents: die traditionelle Drehung der Bahnhofsbrücke. Mit einer Länge von 7,10 Metern und einer Breite von 29,50 Metern verbindet das aus Stahl gefertigte Bauwerk den Ortskern des Ostseebads mit der Mittelmole auf der östlichen Seite des Alten Stroms. Seit 1903 ist die Brücke nicht mehr aus dem Rostocker Stadtbild wegzudenken. Am Sonntag, dem 11. September, haben Zuschauer die Chance, mitzuerleben, wie sie ihre Ursprungsposition verlässt und gedreht wird. Begleitet wird der Akt unter anderem von der Warnemünder Trachtengruppe und dem Warnemünde Verein. Start ist 11.30 Uhr.

Beachpolo am Strand von Warnemünde

Schon ab Freitag, 9. September, findet die „Iceguerilla Polo World Masters by Berformance“ am Warnemünder Strand statt. Das internationale Beach-Polo-Turnier lädt Schaulustige kostenfrei zum Bestaunen des außergewöhnlichen Sports vor der maritimen Kulisse ein. In der Pagodenlandschaft neben der Arena kommen nicht nur Champagner-Liebhaber auf ihre Kosten. Das bunte Rahmenprogramm biete Spaß und Freude für die ganze Familie.

Außerdem: Während des gesamten Veranstaltungszeitraumes werden Musiker, wie „The Marching Saints“, die Gruppe „Breitlings“, und Shantychöre der Region für musikalische Unterhaltung zwischen Leuchtturm und Kurhausgarten sorgen. „Selten hatten wir in Warnemünde zum Ausklang der Saison solch ein vielfältiges Programm. Ich freue mich auf viele Gäste, gute Musik, ein international hoch angesehenes Sportevent und den Anblick einer Lok am Warnemünder Leuchtturm“, sagt Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm.