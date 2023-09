﻿Tausende feiern Brückenfest in Warnemünde: Warum sich die Brücke plötzlich nicht mehr schließen ließ

Rostock. So ziemlich jeder Rostocker und unzählige Touristen haben sie wohl schon einmal überquert: die Drehbrücke, die vom S-Bahnhof in Warnemünde über den Alten Strom in den Ort führt. Nun ist die berühmte kleine Brücke, die als technisches Denkmal gilt, 120 Jahre alt geworden. Gefeiert wurde am Wochenende mit dem Brückenfest. Dass eine so alte Brücke auch ihre Tücken hat, haben die Besucher beim Fest live erleben können.

Durch die Hitze – am Samstag kletterte das Thermometer auf mehr als 30 Grad im Schatten – war der Anstrich der Brücke aufgequollen. Die Folge: Die für die Feier geöffnete Brücke konnte sich zeitweise nicht mehr schließen. Wer nicht einen langen Umweg in Kauf nehmen wollte, musste, um die Seite zu wechseln, warten bis das Problem behoben werden konnte, erklärte Jörg Bludau vom Kongress- und Veranstaltungsservice. Im Programm habe es aber lediglich einen Verzug von 15 Minuten gegeben.

Gefeiert wurden trotzdem – mit viel Musik, Shantys, Bummelmeile und einer Lasershow am Abend. Die Besucher zeigten sich ausgelassen und begeistert. Günther und Erina Gliese aus Eisenhüttenstadt zum Beispiel: „Wir sind jedes Jahr hier in Warnemünde mit unserem Wohnwagen. Jedes Mal ist dann Brückenfest. Das Fest gefällt uns und die Stimmung hier ist super.“

