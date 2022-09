In Warnemünde lockt am Wochenende wieder das Warnemünder Brückenfest Besucher auf die Promenade und vor den Leuchtturm. Viele Acts aus Musik, Kultur und Co. werden neben der Bummelmeile für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bei den Besuchern sorgen. Wem das noch nicht reicht, der kann sich parallel dazu vom 9. bis zum 11. September das Beachpolo-Spektakel am Ostseestrand anschauen und die Reiter beim Spiel mit Schläger und Ball anfeuern.

Rostock. Dank einer guten Planung im Voraus steht einem erfolgreichen Event meist nichts mehr im Wege. Doch gerade bei Open-Air-Festen kann das Wetter die Feierlaune jederzeit ordentlich vermiesen. Auch das Warnemünder Brückenfest, das Besucher seit Dienstag mit einer Bummelmeile auf die Promenade lockt, hat bei der aktuellen Wochenend-Wettervorhersage wenig Glück. Wie die Verantwortlichen der Prognose trotzen wollen und auf welche Highlights die Besucher zwischen Leuchtturm und Kurhausgarten treffen werden.

Party, Sport und viel Kultur – der erste Blick auf den Veranstaltungskalender lässt auf ein abwechslungsreiches Brückenfest-Programm bis Sonntag hoffen. „Wir starten jeden Tag ab 14 Uhr mit unseren Aktionen“, sagt Ingeborg Regenthal, Verantwortliche beim Warnemünder Verein, der das Event veranstaltet. Während am Donnerstag noch die „Bunte Bummelmeile“ das Highlight der Veranstaltung ist, werden am Wochenende Acts aus den Bereichen Pop, Shanty und Co. das Angebot bereichern. Doch nicht nur kulturell wird den Gästen des Festes etwas geboten: „Ob Kultur, Sport oder Bummelei – auf dem Fest ist für jeden etwas dabei“, sagt Regenthal.

Warnemünde: Spiel und Spaß an Strand und auf Promenade

Sport? Ja, richtig gehört. Denn parallel zum Warnemünder Brückenfest wird am breiten Ostseestrand die „Iceguerilla Beach Polo World Masters by Berformance“ ausgetragen und für sportliche Action sorgen – genauer gesagt: vom 9. bis 11. September. Die Arena wird laut Ankündigung westlich der Mole in der Nähe des Leuchtturms und Teepott eingerichtet. Dann können Zuschauer den Reitsport mit Ball und Schläger kostenfrei von der begehbaren Pagodenlandschaft oder direkt vom Strand aus bestaunen – wahlweise mit Champagner oder einem Imbiss in der Hand.

Rostock: Beachpolo-Event am Ostseestrand

Wenn das Polo-Event am Sonntag in die finale Phase geht, dann ist zeitgleich auch auf dem Brückenfest programmtechnisch eine Menge los. „In diesem Jahr wird es am Sonntag auch wieder die traditionelle Brückendrehung geben“, sagt Regenthal. „Um 12 Uhr werden wir die Bahnhofsbrücke aufdrehen. Dann wird es Wasserfontänen der Feuerwehr geben und unter anderem kleine Schulschiffe und die Seenotrettung die Brücke passieren. Um 12.30 Uhr wird sie dann wieder geschlossen. Dazu gibt es auch Erklärungen zu der historischen Warnemünder Drehbrücke.“

Das weitere Programm für den Sonntag enthält dann noch ein Rollo-Konzert von der zweiten Balustrade des Leuchtturms als weiteres Highlight. „Von 16.30 bis 18 Uhr wird er performen – mit eigenen Songs und Coverstücken“, sagt Regenthal. Die Kultur werde jedenfalls nicht zu kurz kommen. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass trotz der mäßigen Wettervorhersage auch die Sonnenstunden nicht zu kurz kommen und die Besucher beide Events genießen können. Ingeborg Regenthal bleibt jedenfalls optimistisch: „Das Wetter müssen wir nehmen, wie es kommt. Das kriegen wir schon hin.“

Von Marvin Wennhold