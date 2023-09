Rostocker Uniplatz schäumt über: Unbekannte schütten Substanz in Brunnen der Lebensfreude

Rostock. Schaumparty mal anders: Am Wochenende haben Unbekannte eine Substanz in den Brunnen der Lebensfreude am Rostocker Uniplatz sowie den Brunnen am Margaretenplatz geschüttet. Daraufhin schäumten beide Brunnen den gesamten Sonntag über und mussten gesperrt werden.

„Bei dem eingebrachten Mittel handelt es sich um ein Shampoo, Waschmittel oder Spülmittel“, erklärt Renate Behrmann, Leiterin des Amts für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen. „Wir gehen davon aus, dass das Mittel in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Brunnen ausgebracht wurde.“ Was genau verwendet wurde, kann Behrmann nicht sagen.

Rostocker Brunnen müssen mehrere Tage gereinigt werden

Bis Montag seien noch nicht alle Rückstände aus dem System gewesen. Zur Beseitigung des Schaums sei die Anlage stillgelegt und entwässert worden. Das Wasserbecken sowie alle Systeme seien gereinigt und ihre Funktion geprüft worden. „Der Schaum kann zu Wasserverlusten oder Schäden an der Pumptechnik führen, dann kann sich der Brunnen beispielsweise nicht mehr abschalten“, sagt Behrmann.

Auch die „Kugel“ am Margaretenplatz in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt war schaumig: Hier sei wohl dasselbe Mittel benutzt worden wie am Uniplatz. © Quelle: privat

Die Reinigung des Brunnens am Margaretenplatz sei schon abgeschlossen, circa einen Tag habe sie gedauert. Der Brunnen der Lebensfreude am Uniplatz müsse hingegen noch etwas weiter durchgespült werden: Hier kann die komplette Reinigung des Systems bis zu drei Tage dauern, so Behrmann. Die Mitarbeiter würden dafür zwei Mal den Brunnen mit jeweils 35 Kubikmetern Wasser, also ungefähr 35 000 Liter, spülen müssen.

Beide Brunnen seien mittlerweile wieder freigegeben. Es ist außerdem nicht das erste Mal, dass der Brunnen der Lebensfreude Opfer einer Schaum-Attacke wurde: Im vergangenen Sommer gab es einen ähnlichen Vorfall.

