Hunde greifen in Bülow eine Joggerin (60) und einen Radfahrer (86) an

Bülow. Freilaufende Hunde haben am Sonntagmittag in Bülow bei Güstrow (Landkreis Rostock) zwei Menschen angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten nach derzeitigen Erkenntnissen zwei große weiße Hunde eine Joggerin angefallen und mehrfach in Arm und Gesäß gebissen. Die 60-Jährige wurde im Krankenhaus in Güstrow medizinisch versorgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bülow: Radfahrer stürzt und wird von Hunden gebissen

Während der Aufnahme des Sachverhaltes meldete sich ein weiteres Opfer bei der Güstrower Polizei. Der 86-Jährige war mit dem Fahrrad durch Bülow gefahren, von zwei Hunden angegriffen worden und gestürzt. Der Mann erlitt leichte Bissverletzungen am linken Arm. Eine weitere medizinische Versorgung musste nicht erfolgen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ersten Ermittlungen zufolge gehören die Hunde einem 42-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die beiden Hunde konnten auf einem umzäunten Gelände in der Nähe untergebracht werden. Das zuständige Veterinäramt wurde durch die Polizei in Kenntnis gesetzt.