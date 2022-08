Jens Kaufmann gilt als bekanntestes Gesicht der „Friedensbewegung“ in Rostock.

Rostock. Muss Rostocks neuer Oberbürgermeister künftig einmal pro Woche zum „Rapport“ bei den Bürgern, in einer öffentlichen Runde Fragen zu seiner Arbeit und der „seiner“ Ämter beantworten? Die „Friedensbewegung Rostock“ – jene Gruppe, die seit Monaten regelmäßig in Rostock gegen die Corona-Politik und seit einigen Monaten auch gegen Deutschlands Politik nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine demonstriert – hat jedenfalls nach eigenen Angaben die nötige Zahl an Unterschriften zusammen, um den oder die neue Chefin im Rathaus genau dazu zu zwingen – per Bürgerbegehren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Corona-Demo im Januar in Rostock: Schon damals forderten die Initiatoren, dass sich der OB ihren Fragen stellen soll (Archivbild). © Quelle: Andreas Meyer

Die Stadtverwaltung hält sich hingegen noch zurück. Die Unterschriften und das Begehren der Gruppe müssen erst noch geprüft werden. Erfüllt die „Friedensbewegung“ aber die juristischen Vorgaben, könnte es am Ende darauf hinauslaufen, dass die Rostocker Wähler zeitgleich mit der OB-Wahl auch über die wöchentliche Fragestunde entscheiden müssen.

Was ist die „Friedensbewegung“?

Die „Friedensbewegung“ machte in den vergangenen fast zwei Jahren in Rostock immer wieder von sich reden – vor allem im Winter 2021/2022, durch ihre Corona-Demonstrationen. Wochenlang gingen damals Menschen in Rostock gegen die Einschränkungen auf die Straße. Allerdings nicht immer friedlich: Es kam zu Gewalt und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Hansestadt verbot schlussendlich die „Spaziergänge“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das bekannteste Gesicht der „Friedensbewegung“ in Rostock dürfte Jens Kaufmann sein. Der Unternehmer – inzwischen wohnt er nach OZ-Informationen auch in der Hansestadt – fungierte bei vielen Demos als Anmelder, hatte wochenlang Ärger mit Stadt und Polizei. Weil er sich nicht an Auflagen der Versammlungsbehörde halten wollte. Sogar vor Gericht musste er – der Mann mit der gelben Warnweste und den aufgemalten Zitaten aus dem Grundgesetz – sich deswegen sogar vor Gericht verantworten.

Obwohl die allermeisten Corona-Regeln gefallen sind, ist die „Bewegung“ immer noch aktiv. Kleinere Kundgebungen im Zusammenhang mit Jens Kaufmann und seinen Mitstreitern gibt es weiterhin. Auf der Facebook-Seite sind Bilder mit Slogans wie „Irrsinnige Energiewende stoppen“, „Raus aus der Nato“ oder „Nord Stream 2 öffnen“ zu sehen. Auch gegen die Corona-Impfung wird weiter protestiert.

Was soll die Unterschriftenaktion bewirken?

Bis in das Frühjahr hinein erhielten die Entscheider in der Stadt – allen voran der damalige Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) vom Bündnis immer wieder Einladungen: Sie sollten mit den Bürgern ins Gespräch kommen, sich den Fragen stellen und die Meinungen anhören.

Auch in einer Pressemitteilung zum Bürgerbegehren heißt es: „Bei unserem Bürgerbegehren geht es um die dauerhafte Einrichtung einer wöchentlichen öffentlichen Bürger-Frage-Runde mit den politisch und behördlich Verantwortlichen unserer Stadt, an der alle Menschen teilnehmen und ihre Fragen zur aktuellen Kommunalpolitik stellen und sich auch äußern dürfen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Corona-Demo im Januar in Rostock: Schon damals forderten die Initiatoren, dass sich der OB ihren Fragen stellen soll (Archivbild). © Quelle: Andreas Meyer

Hat das Begehren eine Chance?

4000 Unterschriften von wahlberechtigten Rostocker Bürgern hat die Bewegung nach eigenen Angaben gesammelt. Theoretisch würde das reichen, damit sich im ersten Schritt die Bürgerschaft mit den Ansinnen der Initiatoren beschäftigten muss.

Aber: Die Unterschriften müssen auch gültig sein. Alle 4000 müssen Einwohner der Stadt sein. Im Zweifel auch nachweisbar. Und die Fragestellung – also das Ziel des Begehrens – muss juristisch zulässig sein. „Im Vorfeld der Unterschriftensammlung gab es mit der Wahlbehörde einen Austausch sowie Hinweise zum ersten Entwurf der Fragestellung. Die nun augenscheinlich verwendete Fassung wurde hier jedoch nicht zur Kenntnis gegeben“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Noch seien die Unterschriften auch nicht zur Prüfung bei der Wahlbehörde eingereicht worden: „Ob die Fragestellung des initiierten Bürgerbegehrens mängelfrei im Sinne der gesetzlichen Vorgaben ist, kann von hier aus daher derzeit auch nicht eingeschätzt werden“, so Kunze. Die Unterschriften will die „Friedensbewegung“ erst am Mittwoch während der Bürgerschaftssitzung übergeben.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann müssten die Rostocker abstimmen?

Vorausgesetzt die Aktion ist korrekt gelaufen und erfüllt alle Vorgaben, muss sich die Bürgerschaft damit befassen. Sie kann sich dem Begehren anschließen – dann kommt die Fragestunde. Lehnt sie es aber ab, könnte es zu einem Bürgerentscheid kommen. Dann müssten – vermutlich am 13. November und somit parallel zur OB-Wahl – die Wähler entscheiden, ob sie die Sprechstunde wollen oder nicht.

Sowohl Madsen als auch seine Interimsnachfolger hatten es bisher abgelehnt, der „Friedensbewegung“ und ihren Anhängern öffentlich Fragen zu beantworten. Intern wurde das unter anderem mit der Nähe des Bündnisses zu rechten Gruppierungen und der gewaltbereiten Fanszene des FC Hansa begründet.