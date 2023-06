Beste Stimmung herrschte bei der zehnten Auflage der karitativen Veranstaltung der Hanseatischen Bürgerstiftung Rostock. Das gesammelte Geld kommt Projekten an Rostocker Schulen zugute. Wer davon profitieren soll.

Rostock. In großer Runde frühstücken und damit auch noch etwas Gutes tun – das konnten mehr als 1000 Menschen am Sonntagvormittag (11. Juni) beim 10. Bürgerbrunch auf dem Rostocker Universitätsplatz. Das Prinzip ist einfach: 130 Euro bezahlen acht Personen für einen Tisch und dürfen selbst mitbringen, was sie gern essen möchten. Brötchen werden von der Globus Meisterbäckerei gestellt.