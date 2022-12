﻿Wieviel Geld Rostock für Madsens Buga-Absage zahlt – und was die Hansestadt dafür bekommt

Die Absage der geplanten Bundesgartenschau 2025 hat Rostock nicht nur Negativschlagzeilen beschert. Sondern auch Kosten in sechsstelliger Höhe. So viel Geld muss die Hansestadt für einen Alleingang des Ex-OB Claus Ruhe Madsen an die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft bezahlen. Doch Rostock bekommt im Gegenzug auch etwas dafür.

