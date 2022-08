﻿Bundespräsident Steinmeier zu 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen: „Eine Katastrophe mit Ansage“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen besucht. Das Medieninteresse aus ganz Deutschland war groß.

Rostock. „Wir stehen hier vor dem Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen, an einem Ort schlimmster ausländerfeindlicher Übergriffe vor 30 Jahren“, beginnt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag seine Rede an jenem Ort, der vor drei Jahrzehnten nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt erschütterte. Die Eskalation in Rostock-Lichtenhagen gehört zu den schlimmsten rassistischen Übergriffen der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Am Abend des 22. August 1992 versammelten sich vor dem Sonnenblumenhaus rund 2000 fremdenfeindliche Menschen, die tagelang Asylbewerber und vietnamesische Vertragsarbeiter attackierten, sogar Teile des Sonnenblumenhauses in Brand setzten. Unter dem Motto „Gedenken – Aufklären – Gestalten“ erinnern in dieser Woche in Rostock zahlreiche Ausstellungen, Veranstaltungen und Aktionen an das Pogrom von Lichtenhagen im August 1992. Höhepunkt ist am Donnerstag der Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Lichtenhagen.

Lichtenhagen 1992: „Warum müssen wir in alten Wunden rühren?“

Das Polizeiaufgebot am 30. Jahrestag des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen ist schon von weitem erkennbar. Das Areal wurde weiträumig abgesperrt, Polizeibeamte sichern das Gebiet um das Sonnenblumenhaus. Die Klinkerfassade funkelt unter einem sonnigen Rostocker Himmel. Presseteams aus ganz Deutschland reihen sich entlang einer roten Absperrung auf. Ein Sprengstoffspürhund inspiziert jeden Stein, jeden Baum, jede Videokamera, jede Tasche.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen besucht. © Quelle: Ove Arscholl

Entlang der Absperrung haben sich auch viele Passanten und Anwohner versammelt. Das Medienspektakel zieht Besucher an. Die Stimmung unter ihnen ist aufgewühlt. Menschen beschweren sich über die Medien im Zusammenhang mit den Übergriffen von vor 30 Jahren. „Das ist alles gelogen“, schimpft ein Schaulustiger. „Warum müssen wir in alten Wunden rühren?“, ruft ein anderer.

Zu wenig Platz für Asylsuchende: „Wir kamen kaum aus der Tür“

Helga Harder möchte sprechen. Die Anwohnerin lebe schon immer hier. Erstbezug im Sonnenblumenhaus sozusagen. Die ältere Dame hat sich viel mit den Geschehnissen auseinandergesetzt. „Die Angriffe gingen nicht gegen die Vietnamesen, die hier wohnten. Sie richteten sich viel mehr gegen die Sinti und Roma, die vor dem Haus campierten“, erzählt Helga Harder aus ihrer Erinnerung. Aufgrund fehlender Kapazitäten wurden die Asylsuchenden zu Obdachlosen. Sie hatten weder Betten, noch sanitäre Einrichtungen. Bei Regen, so Harder, versammelten sie sich in den Hausaufgängen. „Wir kamen manchmal kaum aus der Tür.“ Die Situation war angespannt, auf Hilfe wurde vergeblich gehofft. „Oft konnten wir nicht schlafen, hatten unsere Kinder hier, mussten ausgeruht sein für die Arbeit. Es war eine schwere Situation“, so Harder.

Helga Harder © Quelle: Ove Arscholl

Eine andere Frau mischt sich ein: „Das ist doch aber trotzdem kein Grund, Menschen anzugreifen.“ Zustimmung in den meisten Gesichtern. Es scheint, als wären die Erinnerungen an Rostock-Lichtenhagen wieder präsent, der Redebedarf, die verschiedenen Ansichten. Helga Harder erzählt, dass sie Hundertschaften von Polizisten auf der Brücke hat stehen sehen. Tatenlos. „Das Versagen der Polizei, diese Menschen dem wütenden Mob zu überlassen. Das war eigentlich das Schlimmste.“

Rostocker über Lichtenhagen 1992: „Das war kein Pogrom“

Gerd Freyer steht auch am roten Absperrband. „Mir ist nicht klar, wie das alles entstanden ist“, sagt der Mann aus Lütten Klein. Er teile den Pogrom-Begriff nicht, sagt, „das was passiert ist, war kein Pogrom.“ Die Staatsmacht habe die Geschehnisse 1992 nicht unterstützt. An den Tagen der gewaltsamen Attacken habe sich Gerd Freyer und seine Familie, darunter zwei jugendliche Kinder, in Lütten Klein verschanzt. „Wir hatten Angst, haben den Mob gesehen mit Brechstangen. Die Staatsmacht hat total versagt.“ Nicht nur Gerd Freyer wünscht sich die Aufklärung der Taten, der Zusammenhänge, der Rollen von Politik, Polizei und Medien.

Gerd Freyer © Quelle: Ove Arscholl

Unter den Gästen am Gedenktag in Lichtenhagen ist auch Wolfgang Richter. Er war 1992 Ausländerbeauftragter der Hansestadt Rostock, hat die Eskalation live miterlebt, war eingesperrt mit mehr als 100 vietnamesischen Bewohnern und einem ZDF-Team im Sonnenblumenhaus. Er habe sich damals geschworen, wenn er hier heil rauskomme, wolle er die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Das ist nie passiert. „Ich gebe zu, das ist heute nach 30 Jahren nicht mehr mein Thema“, sagt er. „Für mich ist viel wichtiger, wie es möglich war, dass junge Menschen, die nicht ideologisch rechts waren, in diesen Sog geraten und zu Gewalttätern werden konnten. Was muss man tun, dass so etwas nie wieder passiert?“

Video zu 30 Jahre Lichtenhagen: OZ-Interview mit Zeitzeuge Wolfgang Richter 1992 griffen Neonazis und Mit­läu­fe­r das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen an. Wolfgang Richter war von 1991 bis 2009 Ausländerbeauftragter der Stadt Rostock und musste mit rund 130 Ver­trags­ar­bei­te­rn aus Vietnam, über das Dach fliehen.

Bundespräsident Steinmeier: „Demokratie muss wehrhaft sein“

Pünktlich um 15.15 Uhr erscheint Frank-Walter Steinmeier hinter der Klinkerfassade des Hauses. Neben ihm geht Manuela Schwesig. Auch Staatsministerin Reem Alabali-Radovan, Staatsminister Carsten Schneider, Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück und Senator Steffen Bockhahn sind anwesend, um den Bundespräsidenten zu empfangen. Steinmeier strahlt Ruhe und Ernsthaftigkeit aus.

Nachdem die Gäste Sonnenblumen vor dem 34 Meter hohen Haus in eine Vase gestellt haben, beginnt Steinmeier seine Rede. „Dieses Haus ist ein Mahnmal, es erinnert uns an Tage der Schande in unserem Land“, sagt er. Schändlich seien nicht nur die Angreifer, die mit Molotowcocktails und Brechstangen gegen die hier lebenden Menschen vorgegangen sind, „schändlich ist auch, dass viele diesem Tun nicht nur zugeschaut, sondern auch applaudiert und ermutigt haben.“ Glück und Mut seien es gewesen, die die hier lebenden Menschen vor 30 Jahren vor dem Tod gerettet hätten. Der Bundespräsident ruft dazu auf, sich zu erinnern. „Demokratie muss wehrhaft sein und die Bürgerinnen und Bürger wachsam“, ist sein Appell.

OZ live zu 30 Jahre Lichtenhagen: Steinmeier und Schwesig legen Blumen am Sonnenblumenhaus nieder 30 Jahre nach dem rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen erinnern Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Manuela Schwesig gemeinsam mit anderen Stadtpolitikern am Sonnenblumenhaus an die schlimmen Vorfälle.

Die Ausschreitungen waren aus Sicht Steinmeiers auch „eine Katastrophe mit Ansage“. „Die Ausschreitungen dieser Tage gediehen auf dem Boden einer teils hasserfüllten Debatte. Der Staat hätte gewarnt sein müssen.“ Schon im November 1990 hätten Neonazis in Eberswalde den jungen angolanischen Vertragsarbeiter Amadeu Antonio zu Tode gehetzt. Ein Jahr später habe ein Mob vietnamesische Vertragsarbeiter in Hoyerswerda attackiert.

Zum 30. Jahrestag des Pogroms wurden am Donnerstag die beiden Hausaufgänge 18 und 19 des Sonnenblumenhauses in Lichtenhagen unter Denkmalschutz gestellt. Ein Schild erinnert nun an dem 400 Quadratmeter großen Blumenmosaik an die rassistischen Übergriffe.