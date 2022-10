﻿Burger-Laden in Rostock: Wie zwei Hamburger zu ihrer „Burgerme“-Filiale am Hauptbahnhof kamen

Auf der Südseite des Hauptbahnhofs in Rostock haben sich Samira und Dima Stern ihren Traum vom eigenen Laden erfüllt. Das Geschäft laufe so gut, dass sie manchmal kaum hinterherkämen. Sie denken bereits über eine weitere Filiale nach.

Rostock. Frische Burger, Pommes und Snacks in weniger als 25 Minuten bekommen Kunden des Lieferdienstes „Burgerme“ auf Bestellung. So verspricht es das Konzept der Franchise-Kette und so soll es jetzt auch in Rostock funktionieren. Auf der Südseite des Hauptbahnhofs am Platz der Freundschaft haben Samira und Dima Stern eine neue Filiale des Unternehmens mit Sitz in München eröffnet. Damit geht für das Paar ein lange gehegter Traum in Erfüllung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon als Kind habe sie es geliebt, virtuell Burger zuzubereiten – in einem Onlinespiel am PC, sagte Samira Stern. Heute darf sie ihre Leidenschaft in der Realität ausleben. „Und es macht einfach so viel Spaß“, so die 22-Jährige mit den strahlenden braunen Augen, auch wenn es durchaus anstrengend sei, den ganzen Tag im Laden zu stehen.

Mit dem Franchise-Konzept einen Traum aus Kindheitstagen erfüllt

Als der Wunsch reifte, eine eigene Gastronomie zu führen, hätten die gebürtigen Iraner zunächst erwogen, ein persisches Restaurant zu eröffnen. Damals lebten beide noch in Hamburg. Doch persische, arabische und türkische Lokale gebe es in der Hansestadt bereits genug, so Stern. „Also haben wir beschlossen, dass wir etwas anderes machen“ – am besten mit einem fertigen Franchise-Konzept.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So war anfänglich beispielsweise auch Pizza im Rennen. „Wir haben uns durch verschiedene Ketten getestet“, so Stern. Irgendwann kam dann die Erleuchtung. Weil das Paar selbst häufig bei „Burgerme“ bestellte und so begeistert von dem Essen war, fiel die Wahl schließlich auf die einstige Leidenschaft aus der Kindheit: Burger.

Da es in Hamburg allerdings bereits zahlreiche Filialen der Kette gab, bot das von Stephan Gschöderer und Johannes Bankwitz gegründete Unternehmen dem jungen Paar an, einen Laden in Stuttgart, Berlin oder Rostock zu eröffnen. Dank der vergleichbar kurzen Entfernung zwischen den beiden Hafenstädten zog es Samira und Dima Stern schließlich an die Ostsee, wo sie Anfang September die neue „Burgerme“-Filiale eröffneten.

Rindfleisch, Chicken sowie vegane Burger auf der Karte

Seitdem stehe sie jeden Tag von morgens bis abends im Laden, so Samira Stern, bereite selbst die 26 verschiedenen Burger von der Karte, plus monatlich wechselnde Aktionsburger zu. Damit die – wie in der Systemgastronomie üblich – immer und überall gleich schmecken, wurden die Betreiber der neuen Filiale vier Wochen lang in Theorie und Praxis geschult.

Ihr absoluter Favorit sei der Crunchy Chicken, den es auch als scharfe Variante gibt und der sehr beliebt sei. Von den Kunden besonders oft bestellt werde auch der Big Angus Steakhouse. Zudem würden diese das Angebot an vegetarischen und veganen Burgern schätzen, das es in vergleichbarer Form in Rostock nicht gibt, so Stern. Doch auch Klassiker, ganz normale Hamburger und Cheeseburger, wandern häufig in die Wärmetaschen der Lieferdienstfahrer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine neue Filiale der Kette Burgerme wurde Anfang September auf der Südseite des Rostocker Hauptbahnhofs am Platz der Freundschaft eröffnet. © Quelle: Katrin Zimmer

Die kommen mit dem E-Bike oder einem Motoroller zu den Kunden, die in einem Umkreis von maximal 1,5 Kilometern Entfernung wohnen. Mehr ist momentan nicht drin. „Es läuft wirklich super“, sagte Samira Stern. Schon in den ersten Wochen habe sie Stammkunden gewinnen können, die mehrmals in der Woche bestellen. Auch einige Busfahrer, die am gegenüberliegenden Bahnhof Halt machen, würden häufig ihre Pause nutzen, um sich im Laden etwas zu essen zu holen.

Lesen Sie auch

Perspektivisch wollen die Betreiber der neuen „Burgerme“-Filiale ihr Einzugsgebiet auf fünf Kilometer erhöhen. Doch dazu brauchen sie zunächst mehr Personal. „Es ist wirklich schwer, hier in Rostock Leute zu finden“, sagte Samira Stern, die in Hamburg lange Zeit als Kellnerin gearbeitet hat. Zwar hätten sie zahlreiche Minijobber, darunter viele Studenten, die im Geschäft aushelfen. Doch diese dürfen – und wollen zum Teil – nur einige Stunden in der Woche arbeiten.

Aushilfen können durch Mindestlohn nur wenig arbeiten

Denn kommen sie über einen Lohn von 520 Euro im Monat hinaus, müssen sie Sozialabgaben zahlen. Bei einem Mindestlohn von 12 Euro die Stunde, der seit Oktober gesetzlich verpflichtend ist und den auch die auch die Chefs im Burger-Lokal zahlen, sind das nur etwa 43 Stunden im Monat, also im Schnitt weniger als 11 Stunden in der Woche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über die Franchise-Kette Burgerme Das Unternehmen Burgerme wurde 2010 von Stephan Gschöderer und Johannes Bankwitz in München gegründet und verfolgt das Konzept von Premium-Burgern in einem Premium-Delivery-Verfahren. Das bedeutet, dass qualitativ hochwertige Speisen per Lieferdienst besonders schnell und in bestem Zustand – frisch, warm und knusprig – beim Kunden ankommen sollen. Diese können sie online oder per App bestellen. Mit mehr als 150 Stores gehörte die Kette nach Unternehmensangaben bereits 2021 zu den erfolgreichsten und wachstumsstärksten Systemgastronomien in der Branche. Mehr als 100 Millionen Euro Umsatz stehen zu Buche, was ein Plus von 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ausmacht. Bis Ende 2022 soll es an zirka 200 Standorten in Deutschland und den Niederlanden Filialen geben. Rund 37 500 Burger werden laut Unternehmensangaben jeden Tag verkauft. Monatlich gehen etwa 420 000 Bestellungen in den Filialen ein.

Für den Betrieb des Geschäfts, das montags bis freitags von 11 bis 22 Uhr geöffnet ist sowie am Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr, brauchen die Sterns deshalb weitere Angestellte, die in Voll- oder Teilzeit arbeiten wollen – in der Küche oder als Lieferfahrer. Vor allem an den Wochenenden gebe es in der Regel sehr viel zu tun.

Wenn der Laden erst einmal läuft wie gewünscht, wollen die Betreiber der neuen „Burgerme“-Filiale in der Südstadt noch ein weiteres Geschäft in Rostock eröffnen, um auch Kunden in anderen Stadtteilen beliefern zu können. Vor einigen Jahren gab es in der Doberaner Straße bereits einmal eine Filiale der Kette „Burgerme“. Diese wurde aus wirtschaftlichen Gründen jedoch wieder geschlossen.