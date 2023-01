﻿Busse und Bahnen in Rostock werden schon wieder teurer: Bis zu 80 Cent mehr

Am Doberaner Platz steigen Menschen in eine Straßenbahn ein.

Rostock. Busse und Straßenbahnen in Rostock und auch im Landkreis werden teurer – schon wieder: Noch in diesem Monat will der Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Warnow (VVW) den Weg für die nächste Preiserhöhung bei der RSAG, bei Rebus, Weißer Flotte und Co. frei machen. Zum 1. April 2023 sollen die Fahrscheine im Nahverkehr knapp zehn Prozent mehr kosten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Beispiele: In Rostock sollen dann für die Einzelfahrkarte 2,80 Euro fällig sein, im Stadtverkehr Güstrow, Bützow und Bad Doberan 2,00 Euro. Das sind jeweils 20 Cent mehr pro Ticket. Für das gesamte VVW-Gebiet soll die Tageskarte sogar 80 Cent mehr kosten. Weder die Verkehrsbetriebe noch die Politik wollen dazu bislang etwas sagen.

So viel sollen Fahrkarten in Rostock kosten

Die Steigerungen – sie sollen fast alle Tarifmodelle und Bereiche betreffen. So sollen in Rostock auch die Inhaber der EhrenamtsCard und des WarnowPasses 20 Cent mehr für den Einzelfahrschein zahlen (2,10 Euro statt bisher 1,90 Euro). Für Fähr-Fahrten kostet die Einzelkarte aktuell 1,70 Euro – künftig sind zum Beispiel auf den Schiffen zwischen Warnemünde und Hohe Düne 1,90 Euro zu zahlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist der Verkehrsverbund Warnow 1000 Haltestellen bedienen die Partner des Verkehrsverbundes Warnow in der Hansestadt und im Landkreis. 60 Millionen Fahrgäste transportieren die Rostocker Straßenbahn AG, Rebus, die Bäderbahn Molli, die Fähren der „Weißen Flotte“ und Co. im Schnitt pro Jahr. 98 Bus-Linien bedienen die Partner gemeinsam – zudem drei Fährlinien, sechs Straßenbahn-Linien, drei S-Bahn-Linien und sechs Regionalbahn-Verbindungen.

Eine Tageskarte in der Hansestadt kostet – wenn die Firmen zustimmen – ab dem 1. April 7,10 Euro (60 Cent mehr als bisher). In Bad Doberan und Güstrow sind 40 Cent mehr als bisher zu zahlen (4,70 Euro statt 4,30 Euro). Eine Tageskarte im gesamten Verkehrsverbund – zwischen Krakow am See und Rerik – kostet sogar 1,60 Euro mehr (künftig 18,10 Euro).

Rostock: 4,30 Euro mehr pro Woche

In Rostock wird die Wochenkarte stolze 4,30 Euro teurer: Sie soll künftig 28 Euro kosten. Für den Stadtverkehr in Güstrow, Bützow oder Bad Doberan kostet die Wochenkarte 18,20 Euro – 1,80 Euro mehr.

Die Monatskarte in der Hansestadt soll 79 Euro kosten – zwölf Euro mehr als bisher. Im Abo verlangt der Verkehrsverbund für die Rostock-Monatskarte 63 Euro (neun Euro mehr als bisher). Eine Jahreskarte im Gesamtnetz wird knapp 130 Euro teurer, in der Hansestadt 105 Euro.

Nahverkehrsbetriebe massiv angeschlagen

Hinter den Kulissen ist die Aufregung über die erneute Preiserhöhung groß. Denn die Straßenbahn AG und die Busbetriebe hatten erst zum 1. Oktober an der Preisschraube gedreht. Die nun geplante Erhöhung zum April – es wäre die zweite innerhalb nur eines halben Jahres. Doch offiziell Kritik an den Verkehrsbetrieben äußern – nein, das will derzeit niemand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn die Betriebe sollen mehr Nahverkehr anbieten, sie sollen klimafreundliche Fahrzeuge kaufen – sind aber bereits angeschlagen: Der Busbetrieb Rebus brauchte von seinem „Eigentümer“, dem Landkreis Rostock, bisher um die 1,5 Millionen Euro pro Jahr, um die Kosten zu decken. Bereits im Wirtschaftsplan 2022 prognostizierte Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk aber, dass der Landkreis 2023 mindestens sieben Millionen Euro zuschießen müsse, um den Nahverkehr im Umland abzusichern. Intern heißt es: Auch sieben Millionen Euro würden nicht mehr reichen.

Rostock musste RSAG auch helfen

In Rostock sieht es nur bedingt besser aus: Auch die Hansestadt musste ihrem Nahverkehr bereits helfen. Im November schnürten Bürgerschaft und Verwaltung ein 70-Millionen-Euro-Paket als „Finanzspritze“ für die Stadtwerke und die RSAG.

Lesen Sie auch

In der Vorlage des Verkehrsverbundes an die Gremien ist nun von „weiteren Kostensteigerungen insbesondere im Energie- und Personalbereich“ die Rede. Die Diesel-Preise bleiben hoch – auch für Rebus, RSAG und Co. Zeitgleich sucht der Nahverkehr händeringend neues Personal – unter anderem auch mit steigenden Löhnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Betriebe rechnen mit weniger Fahrgästen

Dass die Preiserhöhung „kontraproduktiv“ sein wird – das ist offenbar auch dem Verkehrsverbund um dessen Chef Stefan Wiedmer bewusst. In der Vorlage für den Aufsichtsrat heißt es, dass die Preise zwar um 8,9 Prozent im Schnitt erhöht werden, aber die Firmen „nur“ mit sieben Prozent Mehreinnahmen rechnen.

Lesen Sie auch

Ein Insider: „Wenn die Tickets spürbar teurer werden, werden auch weniger Menschen mit Bussen, Straßenbahnen und Bahnen fahren.“ Dabei hatten sowohl die Stadt als auch der Landkreis das Ziel ausgegeben, mehr Menschen zum Umstieg auf die „Öffis“ zu bewegen.