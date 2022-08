Busunfall in Rostock: Fünf Verletzte nach Vollbremsung

Drei Rettungswagen waren am Montagnachmittag nach einem Busunfall in Rostock im Einsatz (Symbolbild).

Im Krankenhaus endete für einige Insassen die Fahrt in einem Rostocker Linienbus am Montagnachmittag. Der Busfahrer legte bei der Einfädelung in den Verkehr am Haltpunkt Flussbad eine Vollbremsung hin. Insgesamt kamen drei Krankenwagen zu Einsatz.