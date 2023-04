﻿Cannabis-Legalisierung: Warnemünder will ersten Kiffer-Club in MV gründen

Cannabis soll bald legal in sogenannten Social Clubs verkauft werden können – allerdings nur für bis zu 500 Mitglieder. Der Warnemünder Frisör Sven Kettler hat schon die ersten Anmeldungen für seinen Verein, den er gründen will, erhalten. Politiker fordern indes, dass in MV die Legalisierung noch weiter getrieben werden soll.

Sven Kettler aus Warnemünde zündet sich einen Joint an, dessen THC-Gehalt unter 0,2 Prozent ist. Das sei aktuell in Deutschland erlaubt. Der Legalisierung fiebert er entgegen.

Rostock. Rausch und Ernüchterung: Die Cannabis-Pläne der Berliner Ampel sorgen im Nordosten für unterschiedliche Reaktionen. Für viele Hanffans in MV sind sie ein Weckruf: Der Warnemünder Szene-Friseur Sven Kettler will auf jeden Fall einen sogenannten Cannabis Social Club gründen, der wahrscheinlich noch dieses Jahr Anbau und Verkauf von legalem Cannabis ermöglichen würde.

„Ich habe heute schon etliche Anfragen von Leuten bekommen, die Mitglied werden wollen“, sagt der 43-Jährige, der seit 2018 legale CBD-Hanfprodukte verkauft. Der Chef des Friseursalons „Royal Cuts“ sagt, er habe schon immer etwas in diesem Bereich machen wollen. Jetzt freue er sich, dass es endlich losgehen soll. Wenig später beim Fototermin vor seinem Salon zündet er sich demonstrativ einen Joint an – gefüllt mit Gras, das bereits jetzt legal ist, weil der Gehalt des Wirkstoffs THC knapp über null liegt.

Sven Kettler zündet sich einen Joint an, dessen THC Gehalt unter 0,2 % ist. Das ist aktuell in Deutschland erlaubt. Die Legalisierung fiebert er entgegen. © Quelle: Martin Börner

Das Modell für diese Cannabis­vereine – also „nicht gewinnorientierten Vereinigungen“ – sieht laut Eckpunkten vor, dass sich maximal 500 Mitglieder zu einem Club zusammen­schließen können, um Cannabis zum Eigenkonsum anzubauen. Während über 21-Jährige dort bis zu 50 Gramm im Monat kaufen können, soll die Abgabe an unter 21-Jährige auf 30 Gramm begrenzt werden. Für Minderjährige bleibt der Erwerb verboten. Außerdem sollen Mitglieder bis zu sieben Samen oder fünf Stecklinge für den Anbau zu Hause erwerben können. Nichtmitglieder können keine Cannabis­produkte erwerben. Der Konsum soll in den Clubs nicht gestattet sein.

Polizeigewerkschaft in MV kritisiert Cannabis-Legalisierung

„Die vorgesehenen Regelungen sind praxisfern“, kritisiert dagegen Christian Schumacher, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei. Von der versprochenen Entlastung der Polizei sei nichts zu sehen, bei vielen Details sei die Umsetzung unklar. „Sollen wir künftig Feinwaagen mitnehmen, um zu prüfen, ob die legale Menge von 50 Gramm überschritten wurde?“.

Schumacher nennt weitere Beispiele: „Woher sollen die Beamten wissen, ob der Stoff legal in einem zugelassenen Social-Club besorgt wurde? Gibt es dafür eine Quittung?“ 18- bis 21-Jährige dürfen nur Cannabis mit einem reduzierten Wirkstoff-Gehalt besitzen. Für den Gewerkschafter ist es ein Rätsel, wie das kontrolliert werden soll.

Rostocker Suchtberater: Höchstmengen für legales Cannabis zu groß

Max Marquardt-Wunderow von der Suchtberatung der Rostocker Caritas fragt, wo denn die in Aussicht gestellten Mittel für Prävention und Beratung bleiben. Die sollten laut den früheren Plänen aus Verkaufsgewinnen des legalen Cannabis bezahlt werden. „Aber das fehlt ja jetzt“, sagt der Beratungsstellenleiter. Gewinne sollen nicht mehr anfallen. Zudem seien die geplanten Höchstmengen für legalen Besitz zu hoch – 30 Gramm im Monat für Heranwachsende wären zu viel.

Martin Haberhold, Chefarzt an der Stralsunder Helios-Klinik und Leiter des Landes-Behandlungszentrums für Jugendliche mit Suchterkrankungen, sieht die Reformpläne gelassen: „Die Situation, die wir jetzt haben, ist nicht gut“. Auf fast „jedem Schulhof“ in MV seien so gut wie alle Substanzen erhältlich, oft mit gefährlichen Beimengungen oder als synthetisches Cannabis, bei dem völlig unklar ist, wie die Wirkung ist. Anderseits seien viele Jugendliche kritischer als früher und wüssten oft gut um die Gefahren Bescheid. „Bei Jugendlichen schädigt Cannabis definitiv die Gehirnentwicklung“, sagt Haberhold.

Cannabis-Clubs werden Bedarf nicht decken – Wird MV Modellregion?

Für den Rostocker EU-Abgeordneten Niklas Nienass (Grüne) sind noch viele Fragen offen. „Ich glaube nicht, dass es die Clubs und Vereine schaffen werden, den Bedarf zu decken.“ Außerdem reichten die vorgesehenen Einschränkungen für den Schutz junger Konsumenten nicht aus. So sollte die 30-Gramm-pro-Monat-Regel nicht nur bis 21 Jahre, sondern bis 25 Jahre gelten.

Nienass will, genauso wie die FDP im Land, dass sich MV als Modellregion für die zweite Stufe der Legalisierung bewirbt. Der Bund will in einigen Jahren Regionen zulassen, in denen Cannabis nicht nur in Vereinen, sondern auch in Geschäften angeboten werden soll – mitsamt kommerziellem Anbau.

Die FDP-Landtagsabgeordnete Barbara Becker-Hornickel (FDP) weist auf das Gefälle in MV zwischen Stadt und Land hin. Während es in den Städten schon bald Vereine geben dürfte, die legales Cannabis verkaufen, werde es das wahrscheinlich auf dem Land auf sich warten lassen. Wie sich dieser Unterschied auswirkt, ließe sich gut in einer Modellregion MV untersuchen. (Nutz-)Hanf wird bereits im Land angebaut – zum Beispiel in der Müritzregion – für die Fasergewinnung und zur OCB-Herstellung.