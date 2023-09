OZ-Kommentar

Andreas Meyer

Der Monopile-Hersteller EEW hat allein im ersten Halbjahr 450 neue Jobs geschaffen, bis zu 1000 weitere könnten folgen. Während Deutschland in die Krise rutscht, geht es in MV in der Industrie bergauf. Der Energiewende sei Dank. Schluss, über die Wende zu jammern, meint OZ-Chefreporter Andreas Meyer.