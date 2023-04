Spektakuläre Liveshow

Der Franzose Laury Tisseur beeindruckte mit der Ungarischen Post, einer Disziplin, bei der er auf zwei Pferden stehend weitere vier Tiere an langen Zügeln neben sich her laufend dirigiert.

Bereits am ersten Showtag haben mehr als 6000 Zuschauer die zwei Shows von „Cavalluna – Geheimnis der Ewigkeit“ besucht. Zwei weitere Auftritte des Ensembles aus Mensch und Pferd folgen am 16. April. Bei welchen Szenen es besonders viel Applaus gab und was beinah schiefgegangen wäre.

