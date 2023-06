﻿CDU-Chef Merz besucht Rostock: „Die Grünen sind unsere Hauptgegner“

Rostock. Demonstranten stehen vor dem Hotel Radisson Blu in Rostock. „Schwerter zu Pflugscharen“ oder „Ami go Home“ steht auf Plakaten. „Ich schäme mich für dieses Land, Herr Merz“, sagt ein Mann am Mikrofon. Im Hotel sitzt der CDU-Chef vor der Presse. Er erklärt, warum die AfD erstarkt ist, in Sonneberg (Thüringen) nun sogar den ersten Landrat stellt. Kurzfassung: Die anderen seien schuld, SPD, Grüne und FDP in der Bundesregierung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fraktionschefs von CDU- und CSU-Fraktionen haben sich in Rostock versammelt. Bundestag, 16 Landtage, Europäisches Parlament. „Wir fühlen uns in Rostock sehr wohl“, sagt Thomas Kreuzer aus Bayern. Es zischt, wenn er die Stadt beim Namen nennt. Journalisten sind gekommen, um Merz erklären zu hören, wie es zum Erstarken der AfD kam. Schließlich wollte er die Rechtspopulisten mal halbieren. Das habe er aber zuletzt 2019 gesagt, so Merz. Klingt fast nach Entschuldigung. „Wollen wir mal Sonneberg nicht überhöhen.“

Merz bezeichnet Grüne als Hauptgegner

Er versucht sich in Optimismus. CDU und CSU müssten aus eigenen Fehlern lernen. „Wir werden noch deutlicher die Alternative herausarbeiten, die es zu dieser Bundesregierung gibt.“ Das sei die Union. Dann zuckt es im Saal. Merz erklärt die Grünen zu politischen „Hauptgegnern“. Auf absehbare Zeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben ihm sitzt Franz-Robert Liskow, CDU-Chef in MV und im Landtag. Dort sieht man sich mit Grünen und FDP gern als „Jamaika-Opposition“. Merz steuert anders: Die aus seiner Sicht überzogene Klimapolitik der Grünen gelte es zu bekämpfen. Beispiel: das Gebäudeenergie-Gesetz, das bundesweit Menschen zittern lässt, weil es den Einbau von Wärmepumpen fordert, wenn Öl- und Gasheizung kaputt sind. Er kritisiert eine „bevormundende und moralisierende Außenpolitik“ der Grünen.

Die CDU im Nordosten gibt derzeit ein schlaffes Bild ab. 13,3 Prozent zur Landtagswahl. Zur Oberbürgermeisterwahl in Schwerin schaffte es der Kandidat, den die Partei unterstützt, kürzlich nicht mal in die Stichwahl. Merz will das wohl nicht kritisieren. Man müsse eben das Personal in den Kommunen aufbauen, sagt er. „Das ist ein Langstreckenlauf.“

Lesen Sie auch

CDU-Chef kritisiert in Rostock auch Manuela Schwesig

Auch Manuela Schwesig (SPD) bekommt ihr Fett weg. Russland-Nähe, Klimastiftung MV – das sei ein „handfester politischer Skandal“, so Merz. Der Gipfel: Ex-SPD-Kanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder erschien kürzlich zu einem Empfang in der russischen Botschaft, bei dem auch Ex-DDR-Chef Egon Krenz und AfD-Chef Tino Chrupalla waren. Er sei verwundert, dass die SPD keine Distanz schaffe, nach allem, was Russland bisher in der Ukraine getan habe. Zu Schwesig: „Ich bin erstaunt, wie sie am Amte klebt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Merz klingt das alles zahm. Der AfD-Erfolg wirkt nach. Man wolle die Rechtspopulisten nicht mit Verunglimpfungen und Beleidigungen übertrumpfen, sagt der CDU-Chef. Draußen sprechen die Demonstranten Merz direkt an, bitten zum Austausch. Er hört es nicht. Die Fenster sind zu. 

OZ