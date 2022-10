﻿Neue Jobs für Rostock? So sieht CDU-Chef Friedrich Merz die wirtschaftliche Zukunft der Hansestadt

Spendenrekord trotz Krisenjahr

Beim Treffen der Rostocker Kaufleute ging es am Freitag nicht nur um Traditionspflege und einen Festschmaus, sondern es wurde auch Spenden gesammelt. Das Geld wird erstmals auf drei Projekte verteilt. 30 000 Euro erhält der Verein der Rostocker Tafel, der sich für die Bedürftigen der Hansestadt einsetzt. Von den Spenden sollen vor allem Schul- und Freizeitmaterialien für Kinder eingekauft werden. 15 000 Euro bekommt die Hochschule für Musik und Theater der Hansestadt. Mit dieser Summe soll ein Konzertsaal mit besserer Akustik ausgerüstet werden. Weitere 11 000 Euro gehen an den neu gegründeten Verein, der sich dafür einsetzt, dass die Astronomische Uhr in der Marienkirche UNESCO-Weltkulturerbe wird. Insgesamt kam beim Festmahl am Freitag die Rekord-Summe von 62 200 Euro an Spenden zusammen. Neben den drei ausgewählten Empfängern unterstützen die Kaufleute auch das ganze Jahr über verschiedenste Projekte.