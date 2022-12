﻿Chaos im Paket-Shop in der Rostocker Ulmenstraße: „Wir sind seit Wochen überfordert“

Verlorene Pakete, ständig geänderte Öffnungszeiten und bis zu 30 Minuten Wartezeit: Die Unzufriedenheit der Kunden des Service-Centers der Post in der Ulmenstraße in Rostock wächst. Ein Mitarbeiter erklärt, warum der Paket-Shop bei den bis zu 200 Päckchen am Tag kaum noch hinterherkommt.

Rostock. Es ist kalt und es schneit, Elisa steht schon seit mindestens 20 Minuten in der Schlange vor dem Service-Center der Post in der Ulmenstraße. Ihr Ziel, Briefmarken kaufen und einen Brief verschicken. Sie ist nicht allein. Rund 15 Kunden stehen an. Ein Kind im Kinderwagen schreit, eine Frau hat extra einen Regenschirm mitgebracht, die Stimmung wirkt aufgeladen.

Der Mann hinter Elisa ist das erste Mal hier und findet es „grausig“. Eigentlich soll der Laden in zehn Minuten schließen, doch es kommen immer wieder neue Menschen hinzu.

Was ist im Service Center in der Rostocker Ulmenstraße los?

Eine junge Mitarbeiterin läuft die Schlange ab und sammelt Abholscheine ein, um die Pakete vorzubereiten. Eine Frau mit Fahrradhelm kommt aus dem Service-Center und hat ein Päckchen in der Hand. Clara erzählt: „Ich war gestern schon einmal hier und habe eine halbe Stunde angestanden, doch sie haben mein Päckchen leider nicht gefunden. Deshalb musste ich heute nochmal vorbeikommen, wurde aber zum Glück vorgezogen.“

Nur noch zehn Minuten bis zur Schließung – noch immer stehen viele Rostocker mit Paketabholscheinen in der Schlange. © Quelle: Philippa Bouren

Auch online äußern sich die Kunden über ihre Erfahrung mit dem Service-Center. Vor zwei Wochen schrieb die Nutzerin Sonali Wiedenhöfer: „Gefühlt ändert dieser Laden seine Öffnungszeiten täglich, tatsächlich vermutlich jede Woche. Die einzige Möglichkeit, sicher festzustellen, ob geöffnet ist, hat man, wenn man direkt vor der Tür steht und auf den handgeschriebenen Zettel guckt.“

Doch was sind die Gründe dafür, dass sich hier täglich eine Schlange bildet, die Öffnungszeiten unregelmäßig sind und Pakete verloren gehen?

Paket-Shop-Mitarbeiter: „Wir sind seit Wochen überfordert“

Als die Türen des Ladens sich endlich schließen, fängt ein Mitarbeiter (seinen Namen möchte er nicht nennen) an, zu erzählen: „Wir sind seit Wochen überfordert und haben das DHL und der Post auch schon mitgeteilt, doch leider hat sich noch nichts getan“. Einer der Gründe für die Überforderung ist der akute Personalmangel und Krankheitsfälle – das sind im Schnitt zwei pro Woche. Deshalb mussten die Öffnungszeiten in der Weihnachtszeit auf 12.30 bis 17.30 Uhr angepasst werden.

Den Vormittag verbringen die Mitarbeiter damit, Pakete zu sortieren und alles vorzubereiten. Ein weiteres Problem ist, dass von der Post maximal zwei Personen pro Schicht vorgesehen sind. Der Mitarbeiter erklärt: „Würden wir mit mehr Leute arbeiten, würden wir ein Minusgeschäft machen. Früher war das anders, als wir noch eine Postbank waren und mehr Personal pro Schicht eingetragen war“.

200 Päkchen pro Tag im Paket-Shop in Rostocker Ulmenstraße

Das Lager der Franchise-Filiale steht voller Pakete, im Schnitt kommen hier ca. 200 Päckchen pro Tag an. „Das liegt vor allem an der demografischen Situation in der KTV, denn aufgrund des jüngeren Durchschnittsalters, wird hier auch mehr bestellt als beispielsweise in der Stadtmitte“, sagt der Mitarbeiter. Auch wenn der Laden pro Sendung verdient, leidet der Verkauf von Schreibwaren. „Die Leute trauen sich gar nicht mehr, etwas zu kaufen, weil sie Angst haben, die Schlange aufzuhalten.“

Weil viele Mitarbeiter krank sind, kommt das Service-Center kaum mit der Paketausgabe hinterher. © Quelle: Philippa Bouren

Zurzeit arbeiten hier insgesamt fünf Personen, die meisten von ihnen sind studentische Aushilfen, die erst vor Kurzem eingestellt wurden. Der Mitarbeiter erklärt, dass es deshalb zu längeren Wartezeiten kommt, weil die Erfahrung und Zeit für die Einarbeitung fehlen. Außerdem mangelt es an Fachkräften. Aufgrund dessen werden Päckchen nicht immer auf Anhieb gefunden und Kunden müssen am nächsten Tag wiederkommen.

„Nach Weihnachten wird es bestimmt wieder besser“

Um das Service-Center zu entlasten, könnten die Kunden für Sendungen in andere Filialen wie beispielsweise im Doberaner Hof oder der Neptunstraße auszuweichen. Auch wenn das Personal gerade am Limit ist, schaut der Mitarbeiter positiv in die Zukunft: „Nach Weihnachten und der Krankheitswelle wird es bestimmt wieder besser und wir können auch wieder länger öffnen.“.

Von Philippa Bouren