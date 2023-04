﻿Rostocker war einer der besten MiG-Piloten: Wie die Jagdflugzeuge den Ukraine-Krieg verändern könnten

Chef der Fliegerkneipe „Schallmauer“

Bernd Pfähler aus Rostock war einer der erfahrensten MiG-Piloten Deutschlands, jetzt betreibt er die Fliegerkneipe „Schallmauer“ in der Hansestadt. Polen will die ehemaligen DDR-Jagdflugzeuge in die Ukraine liefern. Der Veteran schätzt ein, welche Auswirkungen das auf den Krieg mit Russland haben könnte.

