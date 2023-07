﻿Chef des Marinearsenals kehrt nach Rostock zurück: „Es ist die perfekte Lösung“

Rostock. Neulich saß Rainer Sacher nach Feierabend noch am Rostocker Stadthafen. Allein. Mit einem Gin Tonic in der Hand, den Sommer-Sonnenuntergang über der Warnow vor Augen. „Es hat sich angefühlt, wie ein Nachhausekommen – und es hat sich richtig angefühlt“, sagt der 58-Jährige. Der Mann mit den markanten Gesichtszügen eines Seemannes hat in Rostock studiert, an der Warnow seine Frau kennengelernt. Nach mehr als drei Jahrzehnten kehrt er nun zurück.

Als Leitender Direktor des Marinearsenals mit Standorten in Wilhelmshaven, in Kiel und offiziell seit einem guten halben Jahr auch in Rostock. Sachers Auftrag: Die Einsatzbereitschaft der Marine erhöhen, Kriegsschiffe und U-Boote warten, instandsetzen, flott machen. Schneller und effektiver als in der Vergangenheit. „Rostock spielt dabei eine entscheidende Rolle“, sagt er.

Direktor des Marinearsenals: Probleme sind zum Lösen da

Sacher steht am Rande des riesigen Docks, in dem bis zur Insolvenz der MV Werften noch am größten Kreuzfahrtschiff der Welt gebaut wurde. Jetzt liegt der Marine-Seeschlepper „Wangerooge“ dort auf dem Trockenen. Das Schiff wurde ausgemustert, soll in Rostock „verwertet“ werden. „Auch das gehört zu unseren Aufgaben. Wir führen ausgemusterte Einheiten fachgerecht dem Recycling zu.“ Wobei: Ausmustern ist bei der Marine derzeit nicht das Gebot der Stunde.

Das Marinearsenal in Rostock. © Quelle: OZ-Archiv

Neue Korvetten sind längst in Bau, neue Fregatten und unbemannte U-Boote will die Marine-Führung in Rostock. Sacher soll dafür sorgen, dass die Flotte jederzeit und so schnell wie möglich gewartet und im Bedarfsfall auch repariert werden kann. Das war in der Vergangenheit nämlich ein Problem: „Ich bewerte nicht, wessen Entscheidung schuld an der Situation ist. Fakt ist aber, wir haben das Klassenziel in den vergangenen Jahren nicht erreicht, zu oft waren Schiffe nicht rechtzeitig wieder einsatzbereit.“

Wenn er solche Sätze ausspricht, spürt der Zuhörer, dass die Probleme Sacher wurmen: Der gebürtige Berliner ist Ingenieur durch und durch. Und das heißt: Für Probleme müssen Lösung gefunden werden – und für jedes Problem gibt es auch eine Lösung. Marine-Insider beschreiben Sacher anerkennend als Macher, als Pragmatiker. Und Sacher sei bestens vernetzt in der Truppe, den Ämtern, dem Ministerium. Was auch an seinem Werdegang liegt.

Rostock – die Liebe der Familie

1987 – nach vier Jahren bei der Panzertruppe der NVA – kam der Berliner nach Rostock: „Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern: Ich bin am Bahnhof angekommen, dann zu Fuß vom Rathaus durch die ,Kröpi’ zur Uni gelaufen. Mit all meinen Sachen. Es war brüllend heiß an dem Tag.“ Haus 4 an der Max-Planck-Straße wurde für fünf Jahre sein Zuhause, während des Schiffbau-Studiums. „In Haus 3 waren die Medizinerinnen. Die haben sich oft über uns beschwert – wenn wir zwischen den Häusern gegrillt und gefeiert haben.“

Den Studentenkeller, ST- und LT-Club – all das hat Sacher noch in bester Erinnerung. Die Hansestadt ist ein besonderer Ort für ihn, seine Frau und seine Familie: „Meine Frau hat im ,grünen Ungeheuer’ BWL studiert, mein ältester Sohn ging 2012 zum Studium an die Warnow – und hat auch in Haus 4 an der Planck-Straße gewohnt.“

Sacher selbst wurde nach dem Studium zu einer Art „Berufsnomade“: 1992 ging er nach Brandenburg, zum Getriebehersteller ZF als Einkäufer. Autobranche statt Schiffbau. „Die Werften lagen nach der Wende ja am Boden.“ Nach zwei Jahren bewirbt er sich bei der Bundeswehr, im damaligen Beschaffungsamt. „Die Bundeswehr zahlte damals schon gleiche Löhne für Ost und West“, sagt Sacher.

Ein Leben fern der Familie

Erst arbeitet er im Arsenal in Kiel, ist unter anderem für die Abnahme neuer Minenjagdboote zuständig. Ein Jahr unterrichtet er an der Förde Soldaten, erklärt ihnen das Einmaleins von Schiffen: „Wie halte ich ein Schiff über Wasser, wenn etwas passiert – und wann muss ich das Schiff aufgeben. Wie stabilisiere ich es, was wäre fatal.“ Einige Zeit später wurde er Dozent in Mannheim, bildete die technischen Beamten der Bundeswehr aus. Es folgen Stationen in Bonn, in Koblenz, in Kiel und schließlich – seit 2019 – als Arsenal-Chef in Wilhelmshaven.

„Meine Familie lebt in der Nähe von Kiel“, so Sacher. Selten war er zu Hause, oft nur an den Wochenenden. Sacher schwört auf die Bahn: „Aber wenn möglich immer Direktverbindungen. Umsteigen ist bei der Bahn immer ein Risiko“, so seine Erfahrung. „Ich habe nach einiger Zeit immer Hummeln im Hintern, möchte was Neues machen.“ Seine Frau ging arbeiten und kümmerte sich um die drei Söhne. „Ich bin ihr so dankbar – und ich bin so stolz, wie sie das gemeistert hat.“

Auch das gehört zu den Aufgaben des Marinearsenals: Der Marine-Seeschlepper „Wangerooge“ wird im Rostocker Arsenal für den Abbruch vorbereitet - für die Verschrottung. © Quelle: Andreas Meyer

Schallplatten – und ein guter Whiskey

Viel Freizeit hat er nicht. Bis heute nicht. „Und wenn, dann sitzen wir gerne am Meer, nehmen einen ,Sundowner’ und blicken in den Sonnenuntergang. Mehr braucht es doch nicht.“ Früher hatte Sacher zu Hause eine Gartenbahn – eine Modelleisenbahn im Freien, Spurgröße G. „Spielkram“ für ihn und seine Söhne.

Und wenn er mal richtig abschalten will, dann am Plattenspieler: „Ich habe 200 bis 250 Schallplatten zu Hause.“ Von AC/DC bis zum Electric Light Orchestra ist alles dabei. „Es muss mir gefallen. Ich bin nicht auf einen Musikstil festgelegt.“ Zur Musik einen guten irischen Whiskey. Sacher mag es einfach. Die Rückkehr zu seinen Wurzeln nach Rostock – ein Glücksfall, sagt er. Für ihn persönlich, aber auch für die Marine. Beinahe wäre es aber ganz anders gekommen.

Von der dritten Wahl zum Glücksgriff

2011 musste das Marinearsenal schrumpfen – von 1700 Dienstposten auf 950. Vor allem Kiel war betroffen. Sacher hielt die Entscheidung schon damals für falsch. Auch in der Marine gab es immer wieder Überlegungen, den eigenen Reparatur- und Wartungsbetrieb doch wieder hochzufahren. Im Generalstab gab es dazu Gedankenspiele – und auch Sacher gab die Idee nie auf. „Wir hatten vor Jahren schon mal eine insolvente Werft im Nordwesten im Auge. Passte aber nicht.“

Als die MV Werften Insolvenz anmelden musste, bemühte sich Sacher um den Standort Stralsund. „Doch die Stadt war schneller.“ In Wismar schlug TKMS zu. Blieb noch Rostock. „Wir hätten sonst früher oder später ein Reparaturdock in Kiel bauen müssen. Für die Korvetten. Am Ende ist Rostock die perfekte Lösung.“ Für die Marine und für den „Heimkehrer“.

