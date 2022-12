Berliner von Rostocks Grubenbäcker: Was in seinen Silvester-Pfannkuchen steckt

Jens Mühlau ist der letzte Bäcker in der Östlichen Altstadt von Rostock, der Brot, Brötchen und Berliner noch auf traditionelle Weise herstellt. In der Nacht vor Silvester geht’s in seiner Bäckerei besonders heiß her. 2000 Pfannkuchen wollen gebacken werden. Was die kosten und welche Sorte der Bäcker selbst gern isst.