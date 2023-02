﻿Chefwechsel bei der Rostocker Wiro: Das ist die neue Nummer zwei nach Ralf Zimlich

Bereits im Dezember 2022 hatte Bau-Chef Christian Urban bekannt gemacht, dass er die Rostocker Wiro verlassen will. Am 21. Februar wurde nun sein Interims-Nachfolger im Hauptausschuss der Rostocker Bürgerschaft beschlossen. Die Gründe für den Weggang bleiben vage.

Rostock. Was sich im Dezember bereits angedeutet hat, ist nun vollzogen worden: Christian Urban, der bisherige Technische Geschäftsführer der Wiro, verlässt „auf eigenen Wunsch und in aller Freundschaft“ das Rostocker Wohnungsunternehmen. Sein Interims-Nachfolger als COO – und damit nach Ralf Zimlich die Nummer zwei bei der Wiro – wird Wolfgang Medger. Das wurde am Dienstagabend im Hauptausschuss der Rostocker Bürgerschaft beschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neue Führungscrew ist ab 1. März im Amt. Wolfgang Medger (51) ist seit dem 1. Mai 2022 bei der Rostocker Wiro. Der Prokurist verantwortet den Bereich Wohnungswirtschaft. Ralf Zimlich (63) ist seit 1. Oktober 2007 Vorsitzender und Sprecher der Wiro-Geschäftsführung sowie Kaufmännischer Geschäftsführer.

Neues Führungsduo bei der Wiro – zumindest vorübergehend

Der Führungswechsel ist allerdings nur vorübergehend, wie der Mitteilung zu entnehmen ist: „Die Wiro ist mit Ralf Zimlich und Wolfgang Medger an der Spitze sehr gut aufgestellt, bis ein neues zweites Mitglied der Geschäftsführung gefunden ist“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Steffen Wandschneider-Kastell auf der Hauptausschusssitzung am 21. Februar. Mit Blick auf die kommenden Monate fügte er hinzu: „Außerdem ist geplant, die Zuordnung einzelner Unternehmensbereiche anzupassen, damit die Wiro bestmöglich für die Zukunft gerüstet ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Diese Umstrukturierung könnte auch einer der Gründe gewesen sein, warum Christian Urban den größten Vermieter Mecklenburg-Vorpommerns verlassen wollte. Wie es im Dezember 2022 aus Aufsichtsratskreisen hieß, habe im Zuge dieser Pläne das Verhältnis zwischen Urban und Zimlich Risse bekommen.

Wiro-Aufsichtsratschef dankt Urban für „hervorragende Arbeit“

Zu den genauen Hintergründen des Wechsels in der Geschäftsführung der Wiro gibt es offiziell keine Angaben. Urban selbst sagte dazu nur: „Es freut mich, dass es gelungen ist, nach meiner Entscheidung sehr schnell die Weichen zu stellen. Das ist auch ein gutes und wichtiges Signal an Belegschaft und Geschäftspartner.“ Aufsichtsratschef Wandschneider-Kastell dankte ihm für seine „hervorragende Arbeit“. Urbans Familie lebt in der Nähe von Berlin. Dorthin zieht es ihn nun zurück.