Hatte die friedliche Demo mit mehr als 3500 Teilnehmern in Rostock-Lichtenhagen ein brutales Nachspiel? Im „Sonnenblumenhaus“ ist in der Nacht ein Mann mit einer hautreizenden Flüssigkeit attackiert worden. Das Opfer lebt in exakt der Wohnung, aus der wenige Stunden zuvor der Hitlergruß gezeigt worden sein soll.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket