﻿Circus Fantasia: Staraufgebot zum Saisonabschluss im Rostocker Stadthafen

Rostock. Ein unübersehbares und gut belüftetes Veranstaltungszelt im Rostocker Stadthafengelände, das diversen Kulturangeboten Raum gibt: Das ist der Kulturhafen, eine gemeinsame Kooperation von Mau-Club, Compagnie de Comédie und Circus Fantasia für den Spiel- und Veranstaltungsbetrieb im Circuszelt auf dem Parkplatz am Warnowufer 55. Alljährlich finden hier vielfältige Veranstaltungen für ein breites Publikum statt – Konzert und Session, Theater und Kabarett, Film und Lesung, Circus und Kinderspaß. Und jetzt, da sich die Saison so langsam ihrem Ende zuneigt, wird es höchste Zeit für einen letztmöglichen Abstecher an diesen pulsierenden Ort der Kultur.

Jacqueline Boulanger kommt mit neuer CD ins Theaterzelt

Allen Kurzentschlossenen sei Jazz- und Soulsängerin Jacqueline Boulanger ans Herz gelegt. Leidenschaft und Temperament gehören zu ihren Markenzeichen. Die in Berlin geborene Afrodeutsche wohnt derzeit in MV und gilt als die Jazzstimme des Nordens. Sie präsentiert und zelebriert modernen groovigen Mainstream-Jazz, der mit ausgefeilten Arrangements daherkommt. Ihre neue CD „Reach Out“ ist Ergebnis eines jahrelangen Reifeprozesses – sowohl der Sängerin als auch der Band an sich.

Die von Tino Derado arrangierten Songs von Cole bis Gregory Porter sind überzeugend und überraschend anders. Mit den beiden sorgen der mehrfache Jazzpreisträger Gabriel Coburger aus Hamburg, Roland Schneider und der Däne Andreas Lang für musikalischen Hochgenuss. Am Samstag, 16. September, ab 20 Uhr sind Boulanger und Band live zu erleben. Tickets gibt es für 19 Euro.

Musikalität versprechen auch die smarten Typen mit vielen Skills von Tridiculous. Hinzu kommen geballte Kraft und Dynamik und eine ordentliche Portion Humor: Ob Breakdance, Aerial oder Slapstick, ob Beatbox, ob Gesang, Pole oder Comedy – die Jungs aus Berlin beherrschen ihr Fach, mixen ihr Können mit authentischer Spielfreude und kreieren so einzigartiges Spektakel. Überdies sind sie gelebte Multikultur: ein in Tel-Aviv aufgewachsener Russe und zwei Ukrainer, die in der Berliner Breakdance-Szene zu Hause waren. Gemeinsam entwickeln sie ihre Ideen von Kunst und Entertainment zu einer Show, die mit Musik, Artistik, Comedy und ungebremster Energie rockt, bebt und berührt.

Drei internationale Multitalente verzaubern Rostocker Publikum

Die drei internationalen Multitalente spielen zudem all ihre Fähigkeiten aus und nutzen ihren spitzbübischen Spieltrieb. Warum nicht den Schwung des Saltos nutzen, um dabei das Schlagzeug zu spielen? Warum Musik aus der Konserve, wenn man seine Artistik musikalisch und gesanglich auch selbst live begleiten kann?

Die drei Multitalente von Tridiculous sind am 22. September im „Circus Fantasia“ in Rostock zu erleben. © Quelle: Christian Rödel

Schnell, spektakulär, sprunggewaltig – Tridiculous präsentieren eine rasante Show, die fasziniert, verzaubert und begeistert. Am Freitag, 22. September, stehen sie ab 20 Uhr auf der Bühne des Theaterzeltes, am Tag darauf um 17 Uhr. Tickets sind ebenso für 19 Euro erhältlich.

Last but not least präsentiert das Multitalent Tim Neuhaus an diesem besonderen Ort ein einzigartiges Solokonzert und verspricht einen Abend voller musikalischer Brillanz. Der talentierte Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist wird mit einem exklusiven Solokonzert die Herzen aller Musikliebhaber höherschlagen lassen. Tim Neuhaus will das Publikum mit seiner warmen und ausdrucksstarken Stimme in seinen Bann ziehen. Er beherrscht nicht nur das Singen, sondern auch Gitarre, Schlagzeug und Klavier meisterhaft. Mit einem beeindruckenden Repertoire und fesselnder Bühnenpräsenz hat sich Tim Neuhaus einen festen Platz in der deutschen Musikszene erobert. Seine eindringlichen Texte, eingängigen Melodien und sein Können an verschiedenen Instrumenten machen ihn zu einem wahren Multitalent.

Tim Neuhaus feierte bereits Bühnenerfolge mit Clueso

Nach mehreren Filmmusikprojekten, etwa für Netflix, in den letzten Jahren kommt Tim Neuhaus jetzt mit seinem Solo-Set inklusive neuer Songs zurück. Ein Solo-Set-up aus Loops, Drumset, Gitarre und Klavier, um die eigenen Songs zu spielen und jederzeit live mit Freunden wie Clueso (mit dem er diesen Sommer als Drummer auf Festivaltour ist) oder Wallis Bird zu kollaborieren. Sein Konzert am Samstag, 30. September, beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es für 15 Euro.

Der Einlass zu den Veranstaltungen ist jeweils eine Stunde vor Beginn.

