﻿Laufen für den guten Zweck: Mehr als 1000 Läufer starten im Barnstorfer Wald

Rostock. Schon vor dem Start war klar: Der 10. City-Sport-Abendlauf wird ein voller Erfolg. Für die 2,5 Kilometer langen Runden durch den Barnstorfer Wald hatten sich schon vor dem Event am Mittwoch 999 Läufer angemeldet. Laut Organisator und City-Sport-Chef Peter Gohlke mehr als je zuvor. Sein sechsköpfiges Team und viele Helfer hatten die Tage zuvor reichlich zu tun, um den Lauf zu einem kleinen sportlichen Volksfest zu machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist ein freier Lauf. Kein Wettkampf. Wir wollen die Leute einfach für den guten Zweck zusammenbringen“, so Gohlke. So werden dieses Jahr Spenden für das Hospiz des Südstadt-Klinikums gesammelt. Die genaue Summe wird jedoch erst in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Greifclub-Chef Wiesenthal motiviert Gäste zum Laufen

Noch bevor 18 Uhr der Startschuss fiel, registrierten sich weitere Läufer, so dass am Ende deutlich mehr als 1000 Sportler auf die Strecke gingen und auch ins Ziel kamen. Großen Anteil hatte in diesem Jahr der Greifclub. Clubchef Sebastian Wiesenthal unterstützte die Veranstaltungen nicht nur mit „Strom und Toiletten“, sondern lud auch noch die Gäste seines Clubs zum Laufen ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die junge Triathletin Charlotte Mietann (14) wird vom Greifclub von Sebastian Wiesenthal unterstützt und trat deshalb auch im Greif-Shirt an. © Quelle: Constantin Krüger

Dem Aufruf waren etliche Fans gefolgt. „Es ist eine Veranstaltung von Rostockern für Rostocker“, sagt Wiesentahl. „Und es ist direkt vor unserer Tür. Deswegen war klar, dass wir uns einbringen wollen“, sagt er. „Außerdem finde ich das Konzept sympathisch. Man läuft so viel, wie man schafft. Im Prinzip ist hier jeder ein Gewinner.“

Zwar kommt man in den Club erst mit 21 Jahren rein, dennoch lief auch Charlotte Mietann mit. Die 14-Jährige ist bereits seit sieben Jahren als Triathletin dabei und wird auf dem Weg zum Profi vom Greifclub unterstützt, weshalb sie am Mittwoch auch mit einem entsprechenden Greif-Shirt an den Start ging. „Schwimmen ist eigentlich meine beste Disziplin“, sagt Mietann. „Aber ich laufe auch gern.“

Rostocker City-Sport-Abendlauf bei Familien sehr beliebt

Aus dem Umland kamen ganze Familien zum Lauf. So wie Familie Schön aus Bad Doberan. „Sonst sind nur unsere Kinder sportlich unterwegs“, sagt Vater Christian Schön. „Unsere Kinder haben uns die Pflicht genommen“, sprach er den internen „Gruppenzwang“ an. Denn Tochter Finja und Sohn Philipp sind als Leichtathleten in der Jugend des Doberaner SV aktiv.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vielleicht die jüngsten Läufer auf der Strecke: Vater Justus Stremme mit Tochter Minna und Sohn Justus. Für den vierjährigen Justus hatte Stremme sogar einen „Laufwagen“ dabei. © Quelle: Constantin Krüger

Einer der jüngsten Läufer war mit nur vier Jahren Justus Stremme. Er wurde von seiner Schwester Minna und Vater Martin begleitet. „Wir schauen, wie weit wir kommen“, sagt Martin Stremme. Für den Notfall hatte der Rostocker noch einen Wagen dabei, in dem er den Sohn schieben konnte. „Wir sind auch sonst sportlich unterwegs. Uns gefällt das Event so gut, weil man hier wirklich als Familie mitmachen kann“, sagt der Mitarbeiter des Südstadtklinikums.

Lesen Sie auch

Dem Lauf für den guten Zweck schlossen sich auch Spielerinnen der Frauenmannschaft des FC Hansa Rostock an. „Laufen ist unser Ding“, sagte Anne Worgall für ihr Team.

OZ