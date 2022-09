﻿Höchstes Gebäude in MV: Das sagen Rostocker zum neuen „City Tower“

Rostocks Bausenator Holger Matthäus (Grüne) stellt sich hinter die Pläne für den neuen „City Tower“: Weil Platz knapp ist, muss Rostock künftig in die Höhe wachsen, sagt er. Auslöser: Die Hansestadt diskutiert über die Pläne für den neuen „City Tower“, das neue höchste Gebäude in MV. Was Leser und Experten sagen. Mit Bildergalerie.

Rostock. Dieses Gebäude wird ab Ende 2026 Rostocks Silhouette neu prägen – und dominieren: Die Ostseesparkasse will in der Südstadt – zwischen Bahnhof und Stadthalle – das höchste Gebäude des Landes bauen. Der 80 Meter hohe "City Tower" – Verwaltung und Experten sind begeistert, auch einer knappen Mehrheit der Rostocker gefällt der Entwurf für ein Hochhaus mit begrünter Fassade. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Vor allem in den sozialen Netzwerken im Internet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So stimmen die OZ-Leser ab

Innerhalb weniger Tage hatten sich 336 OZ-Leser an einer nichtrepräsentativen Onlineumfrage beteiligt: 47 Prozent der Teilnehmer stimmten mit „Ja, den neuen City Tower finde ich gut“ (158 Stimmen). Aber: Das Ergebnis fällt denkbar eng aus. Denn für „Finde ich nicht gut“ stimmten nur elf Teilnehmer weniger (43,8 Prozent). Gut jeder Zehnte hat keine Meinung zum neuen Hochhaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den sozialen Medien im Internet geht es weniger um das Design des Gebäudes als viel mehr um die Frage, wer den Bau bezahlt: „Die Ospa scheint ja gut zu verdienen an ihren Kunden, um so etwas bauen zu können“, schreibt zum Beispiel Christian Ehlers bei Facebook. „Geht der Wahnsinn ‚höher, am höchsten‘ hier jetzt auch los?“, kommentiert Jana Sprindt. „Keine Zinsen mehr zahlen, aber Millionen ausgeben“, kritisiert André Mahr. „Rostock hat nicht ohne Grund jahrzehntelang weitere Hochhäuser verhindern können …“, schreibt Clemens Ihle.

Auch bei Instagram wird der City Tower diskutiert: „Ich will hier kein Hotel. Wir brauchen Wohnungen! Bezahlbar! 4-Raum-Wohnungen“, schreibt die Nutzerin „b.e.l_a.m.i“. Die Ospa hatte bereits bekanntgegeben, dass zwar nicht im Tower, aber in einem Nebengebäude auch Wohnungen entstehen soll. Lob gibt es von „m4cxdlove“: „Fakt ist doch, dass es in der Hansestadt kaum bebaubaren freien Raum gibt und dieser in den kommenden Jahren noch kleiner wird. Somit ist der Bau von höheren Gebäuden nicht nur energetisch sinnvoll, sondern auch ein Weg, um mehr Raum auf gleicher Fläche zu schaffen.“

„Endlich was Modernes“

Auf der Straße überwiegt das Lob für das Projekt: „Ich wohne jetzt schon seit vier Jahren in Rostock und ich finde das Ospa-Projekt mit dem 80-Meter-Hochhaus richtig toll. Schön, dass auch das Grün nicht vergessen wurde. Ich freue mich schon auf die Eröffnung. Das Café in 80 Metern Höhe will ich unbedingt einmal besuchen“, sagt Eli Nakhkoos (34). Auch Regina Gellert will dort oben unbedingt mal essen: „Mal gucken, ob man die Ostsee sieht.“ Die 65-Jährige lebt schon seit 1968 in Rostock und findet es „okay“, dass sich am Kesselbornpark etwas tut. „Endlich wird auch mal wieder eine Sportarena gebaut. Für die Jugend wird immer viel zu wenig gemacht.“

Das sieht Sofie Erich (18) ganz ähnlich: „Das ganze Projekt Kesselbornpark hat einen richtig modernen Charakter. Damit wird die Südstadt richtig aufgewertet“, meint sie. Und: „Toll, dass auch die Fassaden begrünt werden, das könnte Rostock noch viel mehr gebrauchen. Klasse ist auch, dass gleich eine neue Sporthalle gebaut wird. Die sind ja schon immer in Rostock Mangelware.“ Und Veit Oltersdorff (40) aus Sanitz sagt: „Die Südstadt ist leider schon etwas in die Jahre gekommen. Schön, dass mal wieder etwas richtig Modernes gebaut wird. Das geplante Grün an der Fassade und um die Gebäude finde ich sehr zeitgemäß. Da haben die Architekten ganze Arbeit geleistet.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Antje Berndt hingegen lehnt das Vorhaben ab: „Rostock hat so ein Prestigeprojekt nicht nötig“, so die 57-Jährige. Auch wenn die Sparkasse das Vorhaben bezahlt und nicht die Stadt: „Immer nur schneller, höher, weiter. Wir sollten erst einmal das in Ordnung bringen, was wir schon haben. Zum Beispiel die Schulen.“

Rückendeckung aus dem Rathaus

„Ja, das neue Hochhaus wird ein ,Klopper‘“, sagt zum Beispiel Kristin Schröder (Linke), die Vorsitzende des Ortsbeirates in der Südstadt. Und dennoch sei sie klar für das Projekt: „Die Fassade mit Holz, viel Grün und Solarenergie auf dem Dach – das ist innovativ und modern. Warum nicht auch mal ein Hochhaus in Rostock bauen?“ Schröder gefällt, was die Ostsee-Sparkasse sich für den sogenannten Kesselbornpark ausgedacht hat: „Dort entsteht ja nicht nur das Hochhaus und die neue Arena, sondern auch eine neue Kita und Wohnungen – sogar einige Vier-Raum-Wohnungen. Das kann die Südstadt gut gebrauchen.“ Ihr persönliches Highlight: „Dass zwischen der neuen Arena und der Stadthalle eine Brücke gebaut wird, finde ich super.“

So sehen die aktuellen Entwürfe für den Kesselbornpark in der Rostocker Südstadt aus. © Quelle: Ostsee-Sparkasse, Rostock

Auch aus dem Rathaus kommt Unterstützung: „Städte brauchen heutzutage eine gewisse Skyline – allein für den Wiedererkennungswert. Hochhäuser sind ja auch seit DDR-Zeiten nicht neu in Rostock, wenn wir zum Beispiel an den Bebel-Tower der Wiro denken“, sagt Bau- und Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). Angesichts knapper Flächen und auch mit Blick darauf, möglichst wenig Grün zu bebauen, sei es sinnvoll „in den Himmel zu wachsen“, statt in die Breite, so Matthäus. „Und ich finde, ein Hochhaus passt einfach an diesen Ort – zum größten Bahnhof des Landes und zum größten Veranstaltungsort in MV.“

Von Andreas Meyer und Frank Söllner