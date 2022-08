So viel Energie hat Clueso bei seiner aktuellen Tour noch nicht verspürt: Gut 3000 Fans kamen am Samstag in den Rostocker Iga-Park. Der Erfurter war begeistert von der Stimmung – da wurden auch kleine Patzer weggelacht.

Rostock. Das hat Clueso nach eigenen Aussagen so noch nie gemacht: Weil sich ein Rostocker Fan lautstark „Flugmodus“ am Samstag bei seinem Konzert im Iga-Park wünscht, ändert der Sänger spontan seine Setlist. „Der kommt eigentlich später – aber na gut, dann machen wir ihn jetzt schon“, sagt der Erfurter und legt los. Die Fans bejubeln seine Spontanität, die ihn aber kurz darauf selbst aus dem Konzept bringt. „Wie ging es jetzt nochmal weiter?“, fragt der 42-Jährige und lacht. Seine treuen Anhänger helfen da gern aus. „Keinen Zentimeter“, rufen sie ihm zu.

„Ich will keinen Zentimeter mehr zwischen uns / Ein Fleck ohne Kontur“ – so viel Nähe, wie es in seinem Lied beschrieben wird, will Clueso, der mit bürgerlichen Namen Thomas Hübner heißt, auch von seinem Publikum. „Lasst alle Emotionen raus und ruft einfach rein, was euch in den Sinn kommt“, animiert er die Massen. Und die Fans sind von Anfang an dabei: Sie singen textsicher mit, klatschen, tanzen und zeigen selbstgebastelte Schilder hoch. „Das fühlt sich hier so an, wie ein großes Familienfest mit Leuten, die man vorher gar nicht kannte“, resümiert er. „Es macht von der ersten Sekunde an Spaß.“

„Clueso ist chillig und so schön entspannt“

Gut 3000 Menschen sind am Samstag in den Rostocker Iga-Park gekommen, um gemeinsam mit dem Thüringer zu feiern. Eine von ihnen ist die siebenjährige Rosa. Die Parkentinerin ist mit Mama Mira Kleiminger gekommen. Es ist ihr allererstes Konzert überhaupt. „Er macht schöne Lieder mit schönen Melodien“, sagt die Kleine, die sich von ihrer Mutter anstecken lassen hat. „Ich habe die Musik immer laufen gehabt und sie hat dann mitgehört“, erklärt sie, die ebenfalls zum ersten Mal bei einem Konzert im Iga-Park ist. Ein Lieblingslied hat ihre Tochter aber nicht wirklich. „Ich höre alles gleich oft“, sagt Rosa.

Mira Kleiminger und Tochter Rosa freuen sich auf das erste Konzert für die Siebenjährige. © Quelle: Katharina Ahlers

Die Titel „Gewinner“ und „Flugmodus“ wünschen sich hingegen Katharina Lange aus Sternberg, Juliane Goebel und Julia Grigo aus Warin, die extra für das Konzert in die Hansestadt gekommen sind. Die Freundinnen relaxen vor dem Konzert noch auf einer Decke – da kommen Erinnerungen an die Picknickkonzerte im vergangenen Jahr auf. „Clueso ist chillig und so schön entspannt“, erklärt Julia Grigo ihre Vorliebe für den Musiker.

Katharina Lange (v.l.), Juliane Goebel und Julia Grigo genießen den Abend. © Quelle: Katharina Ahlers

Texthänger und Lachkrämpfe im Rostocker Iga-Park

Das wird auch am Samstagabend deutlich. Clueso nimmt sich selbst nicht so ernst und schafft es charmant kleinere Patzer zu überspielen. „Wenn ich sag, so wie Topf und Deckel / Wenn ich sag, so wie Rotz und ...“, singt der Erfurter seinen Song „Zusammen“ und stockt. „Ich habe den Text vergessen und mache jetzt einen Freestyle. Morgen ist der Scheiß auf Youtube, keine Ahnung, ob das mir guttut“, überbrückt er die entfallenen Zeilen bis zum Refrain.

Unterbrechen muss er auch bei „Neuanfang“ – allerdings vor Lachen. Schuld daran ist sein Schlagzeuger Tim Neuhaus, der ein Instrument eingebaut hat, das ein Plopp-Geräusch erzeugt. „Das habe ich ja noch nie gehört“, sagt der Sänger und macht weiter. Doch jedes Mal, wenn der Ton wieder erklingt, müssen er und das Publikum erneut lachen.

Clueso in Rostock: „Wie geil seid ihr denn?“

Dass die Fans und der Musiker auf einer Wellenlänge sind, merkt man von Anfang an. Lautstark – und fast schon ungeduldig – fordern sie ihn zu Beginn des Konzerts auf die Bühne. „Wir haben es hinten schon gehört, wie geil seid ihr denn?“, zeigt sich der Thüringer begeistert. „Ich weiß nicht, wie wir das toppen wollen, ohne dass uns die Decke wegfliegt“, sagt er bereits nach dem ersten Song.

Gut 3000 Fans feiern ausgelassen zur Musik von Clueso. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Egal ob bei „Tanzen“, „Achterbahn“, „Cello“, „Chicago“ oder „Alles zu seiner Zeit“ – die Stimmung wird von Minute zu Minute ausgelassener. „Ausziehen, ausziehen“, rufen irgendwann weibliche Fans Clueso zu. „Gute Idee, falscher Zeitpunkt“, reagiert er lachend und stimmt den nächsten Song an.

Rund zwei Stunden dauert die Show. Bis 22.30 Uhr geben Clueso und die Fans alles. Das stellt auch der 42-Jährige früh anerkennend fest: „Ihr seid so richtig Rostock. Das ist jetzt der neue Spruch. Ihr seid der neue Maßstab.“

Von Ann-Christin Schneider und Katharina Ahlers