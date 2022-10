﻿Personal-Not: Rostocker Business-Coach sagt, was Unternehmen falsch machen und wie es richtig geht

Eine Rostockerin bringt Skandinaviens Hygge-Lifestyle in Firmen an der Ostsee. Ihr Versprechen: Mit ihren Tipps gelingt Work-Life-Balance, die vielen bei der Jobsuche wichtig ist. Auch Chefs sollen davon profitieren, neue Mitarbeiter gewinnen und den Umsatz steigern können. Was Deutschlands Chefs von Norwegen, Dänemark und Schweden lernen sollten, um erfolgreich zu sein und wie arbeiten Spaß macht.

Rostock. Skandinavier sind die zufriedensten Menschen der Welt, besagen etliche Studien. Das liegt auch an ihrem Glückskonzept: Hygge. Was in Dänemark, Norwegen und Schweden gelebt wird und in Deutschland als Wohntrend beliebt ist, zieht nun auch in Unternehmen an der Ostsee ein.

Denn Hygge ist mehr als Kuschelkissen und Kerzen, es ist eine Philosophie. Eine, die Unternehmen zum Erfolg führen und im Kampf gegen Personalmangel helfen kann. Davon ist Antje Hüfner überzeugt.

Die Rostockerin ist Business-Coach und sagt: Was Haus und Wohnung behaglich macht, kann auch in Firmen Wunder wirken – Wohlfühlklima. Zu oft fehle das am Arbeitsplatz, meint Hüfner. Die Folge: Stress, Frust bei Angestellten, wenig Produktivität und schlimmstenfalls Burnouts oder Kündigungen. Sie will Arbeit hyygelich machen, die Zusammenarbeit in Teams verbessern und Betriebe damit in die Erfolgsspur bringen. Und sie verspricht ihren Kunden bessere Beziehungen im Privatleben.

Work-Life-Balance – von Norwegen lernen

Ob Handwerkerin, Bürokaufmann, Konzernleiter oder Physiotherapeut: In Präsenz-Workshops und Onlinemeetings bringt Antje Hüfner Vorgesetzten und Angestellten bei, wie sich Glück, Arbeit, gesunder Lebensstil und beruflicher Erfolg verbinden lassen. Dass es geht, machen Nordländer vor, sagt die Beraterin.

„Ich habe acht Jahre in Norwegen gelebt und die Leichtigkeit des Lebens kennengelernt.“ Dort motze niemand über seinen Job und selbst Geschäftsführer hätten Zeit und Muße, sich Freizeit, Familie und Ehrenamt zu widmen. Führungspersönlichkeiten nehmen ihre Rollen als Privatperson und Hobbysportler genauso ernst wie ihre geschäftliche Rolle und sind so viel entspannter, so Hüfner. „Sie machen es sich hyggelig. Wir können viel von den Skandinaviern lernen.“

Zum Beispiel Teamwork. In Norwegen hat Antje Hüfner in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. „Dabei fielen mir clevere Herangehensweisen auf, die dabei helfen, entspannter zu arbeiten und Mitarbeitende besser zu binden.“ Ein wichtiger Faktor: Angestellte frühzeitig in Entscheidungsprozesse einbeziehen, statt sie vor vollendete Tatsachen zu stellen. „In vielen deutschen Unternehmen werden Leute, die Entschiedenes ausführen sollen, vorab kaum involviert, dürfen nicht mitreden. Das sorgt für schlechte Stimmung.“ Respektvoller Umgang und Wertschätzung dagegen zahlen sich aus, sagt die 58-Jährige.

Trotz Krise im Unternehmen: mit Positivem starten

Einen Fehler hat Hüfner bei ihren Einsätzen in Deutschlands Chefetagen oft erlebt: „Negativ in ein Gespräch einsteigen – das ist ein No-Go.“ Auch wenn die Geschäfte richtig mies laufen und aktuelle Krisen kaum Grund für Optimismus in der Wirtschaft geben: immer erst Positives hervorheben. „Ich inspiriere Menschen dazu, Gespräche mit dem anzufangen, was gut funktioniert. Das ist ein enormer Gamechanger.“ Andernfalls sei das Gegenüber prompt demotiviert.

Was Volkswirtschaften in Europas Norden erfolgreich mache, sei auch eine jahrhundertealte Prägung. Die heutigen Skandinavier hätten schon zu Zeiten der Wikinger verinnerlicht, sich von widrigen Bedingungen nicht unterkriegen zu lassen, angstfrei Probleme zu erwarten, das Unbekannte zu wagen und dem gegenwärtigen Moment Bedeutung zu schenken. Freizeit und Muße spielten noch heute eine sehr große Rolle im Norden, so Hüfner. Von einer gesunden Work-Life-Balance profitieren Privat- und Berufsleben, ist sie überzeugt. Das in Deutschland verbreitete Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ mache nur missmutig.

Wikinger-Tugenden für Chefs und Angestellte

Erfolgversprechend seien hingegen die Tugenden der Wikinger: Courage, Wahrheit, Treue, Disziplin, Ehrlichkeit, Gastfreundschaft, Selbstständigkeit, Fleiß, Durchhaltevermögen. Aus diesen hat Antje Hüfner Regeln für Unternehmen abgeleitet: Sieh Möglichkeiten! Bring Sieger hervor! (Hüfner: „Als Chef muss man nicht selbst in allem der Beste sein.“) Sei mutig! Verteile Lob! Denk positiv! Übernimm Verantwortung! Setze auf Bildung und Forschung! Stell dich Neid und Faulheit entgegen! Fang heute an!

Buchtipp für Unternehmer Antje Hüfner „Die Wikingerinnen-Methode: Unternehmenserfolg auf Skandinavisch“ 183 Seiten ISBN-13: ‎ 979-8789573044 weitere Infos: www.antjehuefner.com

Wie man die Weisheiten im Alltag umsetzt, hat Antje Hüfner in ihrem Buch „Die Wikingerinnen-Methode – Unternehmenserfolg auf Skandinavisch“ beschrieben. Den Inhalt vermittelt sie Firmen bei Coachings bundesweit. Sie habe Kunden in Rostock, ganz Mecklenburg-Vorpommern und auch Berlin, sagt die Autorin. Mit diesen baue sie binnen sechs bis zwölf Monaten eine Unternehmenskultur nach skandinavischem Vorbild auf. „Wir verbringen einen Großteil unseres Lebens mit Arbeit. Sie sollte kein notwendiges Übel sein, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, sondern etwas, das uns erfüllt und zu unserem Glück beiträgt.“