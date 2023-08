﻿„So schön“: Urlauber genießen Sonne, Strand und Sekt in Warnemünde

Warnemünde. Charly Reckwitz und Robert Mundt sitzen mit einem Bier und einem Porn Martini in der Schusters Strandbar in Warnemünde. Die Sonne scheint, das Eis im Getränk ist längst geschmolzen. „Der Porn Martini ist so lecker, es ist das In-Getränk des Jahres, nicht nur hier, auch auf Ibiza zum Beispiel“, erzählt Charly Reckwitz, die mit ihrem Lebensgefährten einen Tagestrip aus Berlin an den Warnemünder Strand gemacht hat.

Die beiden sind entspannt und glücklich, seit Anfang des Jahres zusammen und schmieden schon eifrig Hochzeitspläne. „Wenn man weiß, was man will, dann sollte man Nägel mit Köpfen machen“, sagt Charly Reckwitz. Ihr Freund nickt. Die beiden haben sich gefunden und genießen nun ihr großes Glück.

Robert Mundt und Charly Reckwitz aus Berlin genießen auf ihrem Tagestrip das In-Getränk „Pornstar Martini“. © Quelle: Frank Söllner

Ob Champagner oder Bier: Am Strand schmeckt’s am besten

Auch die Schwestern Sandra und Barbara aus Stralsund sind zufrieden. Gerade haben sie eines der weißen Himmelbetten im „Schusters“ bezogen und lassen sich die Flasche Rosé-Champagner schmecken. Mit Minze und Limetten schmeckt der spritzige Drink noch besser. „Wir kommen öfter her, es ist so schön.“

Die Schwestern Sandra und Barbara aus Stralsund feiern Geburtstag mit Champagner, Sonne und Blick aufs Meer. © Quelle: Frank Söllner

Wer nicht 14 Euro für einen Porn Martini oder ein Glas Champagner bezahlen möchte, findet in erster Strandlinie eine günstigere Alternative in der Wal Strandbar. Hier haben es sich die Freundinnen Denise Klette, Julia Schmidt und Maxi Richter aus der Nähe von Dresden in den bareigenen Liegestühlen im Sand bequem gemacht. „Wir machen einen Kurzurlaub und bleiben bis heute Abend hier, wenn was los ist“, sagen die gut gelaunten Urlauberinnen.

Bar am Warnemünder Strand macht Gäste glücklich

Mit einem Mojito in der Hand lässt es sich am Warnemünder Strand gut aushalten. Neben dem Rum-Limetten-Minz-Cocktail seien auch der Caipirinha und nach wie vor der Aperol Spritz die meist bestellten Getränke, so Barleiter Hauke Miersch. Der Berliner liebt seine Arbeit in der Saison der Wal-Bar, die von Juni bis August von 9 bis 22 Uhr und am Wochenende bis 24 Uhr geöffnet hat.

Hauke Miersch von der Wal Beach Bar in Warnemünde serviert den Renner unter den Getränken: Mojito. © Quelle: Frank Söllner

„Es ist so cool, nur nette Leute, Sonne und Strand – was will man mehr?“ Der Clou der Bar: Man kann sich die Liegestühle ausleihen – auch ohne etwas zu bestellen. Jeden Mittwoch finden Konzerte oder ein DJ-Event statt. Das Volleyballfeld nebenan können Interessierte reservieren.

