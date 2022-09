Er ist Grimmepreisträger, LOL-Gewinner, Geschichtenerzähler und Meister der Nebensätze. Jetzt hat Torsten Sträter sein Programm „Schnee der auf Ceran fällt“ in Rostock aufgeführt.

Rostock. Von „Schnee, der auf Ceran fällt“, wollten rund 3000 Besucher der fast ausverkauften Stadthalle sich am Freitagabend von Komiker Torsten Sträter erzählen lassen. Das ist der Titel seines aktuellen Programms, in dem es um das Verhältnis zu seinem Vater geht. Dazu kommt der Meister der Gedankensprünge jedoch kaum, denn immer wieder schweift er ab, resümiert die Corona-Jahre, erzählt von seiner Erfahrung mit Elektro-Autos, erwähnt Jeff Bezos und Christian Lindner als seine wenigen Feindbilder – obwohl er Besserverdiener sei – und berichtet von einer „gewöhnlichen Grippe“, an der er vor kurzem erkrankt war. Und vor allem erzählt er davon, was er während der vergangenen drei Jahre aus dem Programm gestrichen habe – und bringt sein Publikum fast drei Stunden zum Lachen.

