﻿Container für Flüchtlinge in MV: Wo sie herkommen, was sie kosten, was sie bieten

Bentwisch. Die „Wohnungen“, die Jörg Wallis anbietet, sind teurer als in Rostocks besten Lagen: 13 bis 14 Euro zahlen Mieter zum Beispiel auf der Holzhalbinsel. Top-Ausstattung und Warnow-Blick inklusive. Wallis nimmt um die 19 Euro pro Quadratmeter, obwohl seine Unterkünfte kaum mehr bieten als zwei einfache Betten, einen Tisch und zwei Schränke.

Doch seine Kunde zahlen diese Preise, weil sie keine andere Wahl haben. Sie brauchen die Unterkünfte dringender denn je. Wallis ist Niederlassungsleiter der Firma Friedrich Niemann in Bentwisch bei Rostock. „Wir vermieten und verkaufen alles – von der Bohrmaschine bis zum riesigen Drehkran“, sagt der Händler. Besonders gefragt aber sind derzeit Container. Wohncontainer für Flüchtlinge.

Friedrich Niemann aus Bentwisch: Baumaschinenhandel und Krisenhelfer

Auf dem Firmenhof am Rostocker Stadtrand stapeln sich bereits Container. Blaue und graue. Mit einem riesigen Gabelstapler werden sie getürmt oder verladen. Die Firma Friedrich Niemann stammt aus Kiel, hat Standorte in MV, Hamburg, Schleswig-Holstein und bei Berlin. Ein Familienunternehmen. „Insgesamt haben wir 3500 Container im Angebot“, sagt Wallis.

Jörg Wallis: „Die Wohncontainer bieten nur sehr einfachen Komfort.“ © Quelle: Ove Arscholl

Die meisten davon sind Baustellencontainer. Mobile Büros und Lager für Baustellen. Aber auch als Interimslösungen für Schulen, Kitas und Büros vermietet die Firma die transportablen Unterkünfte.

Seit aber wieder mehr und mehr Geflüchtete auch in den Norden kommen, seit die Aufnahmeeinrichtungen in den Kommunen am Limit sind, bieten Wallis und sein Team zunehmend Wohncontainer an – zum Beispiel für eine Großstadt im Nordosten: „Wir beteiligen uns gerade an einer Ausschreibung für eine Einrichtung mit 250 Plätzen“, erzählt Wallis.

So sieht es in den Containern aus – und das bieten sie

In einer Halle der Firma Niemann sind Maik Stuwe (38) und Enrico Peters (42) gerade dabei, einen dieser besagten Wohncontainer „aufzumöbeln“: „Wir verschrauben gerade die neuen Wände“, erklärt Stuwe. Jedes Wandelement ist einen Meter breit und austauschbar. Modulbauweise. „So können wir, wenn wir mehrere Container zusammenstellen, im Grunde beliebige große Räume schaffen“, fügt Niederlassungschef Wallis hinzu.

Kommentar: Containerdörfer für Geflüchtete in MV? Städte müssen wieder selbst Wohnungen bauen

Denn das Prinzip der Wohncontainer ist simpel: Sie bestehen alle aus einem massiven Metallgerüst. Zwischen den Stahlträgern werden die Wände verschraubt. Aus Plastik, grau oder weiß. „Natürlich müssen die bei einem Wohncontainer dicker sein als bei einem Baustellencontainer“, erklärt Wallis. Wärmedämmung, Brandschutz – all das gilt es auch bei den „fliegenden Bauten“ zu beachten. Der Bodenbelag ist strapazierfähiges Linoleum. Nicht hübsch, aber praktisch.

Modulbauweise: Enrico Peters hängt in einen „aufgemöbelten“ Container die Tür ein. © Quelle: Ove Arscholl

Der Standardwohncontainer bietet 12,34 Quadratmeter, hat ein Fenster, eine Tür und eine E-Heizung unter dem Fensterbrett. Gebaut werden die Container unter anderem von einer Firma aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

„Wenn wir die Container vermieten, sind sie voll ausgestattet“, so Wallis. „Voll“ ist in diesem Fall ein relativer Begriff: Pro Container gibt es zwei Betten, zwei Spinde, einen Tisch, zwei Stühle. Das war es dann aber auch schon mit Komfort.

Blick in einen der Wohncontainer © Quelle: Ove Arscholl

Wallis ist ehrlich: „Freiwillig und längere Zeit würde ich darin nicht leben wollen.“ Beschwerden aber kennt er keine: „Vermutlich haben die Menschen, die wir derzeit in solchen Wohncontainern unterbringen, ganz andere Sorgen – und viel Schlimmeres erlebt.“

Das kosten die Container

Um 400 Flüchtlinge in Containern unterbringen zu können, wollte der Landkreis Nordwestmecklenburg zuletzt gut fünf Millionen Euro ausgeben. Das Projekt, für das sich die Firma Niemann gerade beworben hat, dürfte unwesentlich günstiger werden. „Für 250 Menschen brauchen wir am Ende 180 Container“, erklärt Wallis. Die werden wie Wohnblöcke zusammengefügt: 15 Container in einer Reihe, immer zwei übereinander. Links und rechts mobile Treppenhäuser und zwischen dem Containerriegel eine Art Flur – ebenfalls als Containerlösung. „Pro Etage planen wir mit zwei bis vier Küchencontainern und ebenso vielen Dusch- und WC-Containern.“

Friedrich-Niemann-Mitarbeiter Maik Stuwe schraubt neue Leisten in einen Wohncontainer. © Quelle: Ove Arscholl

Einzelduschen gibt es in den Notunterkünften nicht. Auch keine eigenen Küchen. Die Küchen sind zugleich Gruppenraum, die Nassräume nach Geschlechtern getrennt.

„Der Wohncontainer kostet um die 250 Euro Miete im Monat, um mal eine Hausnummer zu nennen“, verrät Wallis. Küchen- und Duschcontainer sind teurer: 400 Euro. Grob geschätzt, ebenfalls pro Monat.

Sollte Wallis den erhofften Auftrag gewinnen, will er komplett neue Container bestellen. Wenigstens neu sollen die Unterkünfte sein. „Noch gibt es Container am Markt. Und die Produktion von neuen läuft auf Hochtouren.“