﻿„Coole Meute“ aus Rostock: Wie die integrative Band die Freude am Musizieren lebt

Seit 2017 gibt es an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater die integrative Band die „Coole Meute“ in der junge Menschen mit Beeinträchtigungen und Studierende aufeinandertreffen: Zu hören ist sie am 25. November bei einem Benefizkonzert in der HMT

Rostock. Fröhlich lässt Linnea Albrecht die Drumsticks auf das Schlagzeug herabsausen. Ihr lachendes Gesicht und ihre strahlenden Augen zeigen, wie viel Spaß der 19-Jährigen die Musik macht. Seit rund vier Jahren ist sie Mitglied der Band „Die Coole Meute“ an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater. In der Band musizieren junge Menschen mit Beeinträchtigungen und Studierende der HMT gemeinsam.

Die Idee dazu hatte 2017 die Musikdidaktin Isolde Malmberg, die 2020 an die Uni Potsdam wechselte, aber mit Bernd Fröde, Professor für Musikpädagogik und Musikdidaktik, einen engagierten Nachfolger fand. „Für mich ist das ein Herzensprojekt, leider gibt es viel zu wenige solcher Angebote in der Stadt“, sagt Fröde, der die Band seit 2020 gemeinsam mit dem HMT-Absolventen Sören Maydowski leitet.

Benefizkonzert mit der „Coolen Meute“ Die integrative Band„Die Coole Meute“ ist am 25. November um 19.30 Uhr (Empfang ab 18 Uhr) bei einem Konzert an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (Beim St.-Katharinenstift 8) zu erleben: Zu dem vorweihnachtlichen Benefizkonzert laden die drei Rostocker Rotary-Clubs Rostock, Rostock-Horizonte und Warnemünde ein. Zu hören ist zudem das Klavierduo Alina und Nikolay Shalamov. Mit dem Konzert wird das Projekt „Musikali“ unterstützt, das an zwei Kindertagesstätten in den Rostocker Stadtteilen Evershagen und Toitenwinkel durchgeführt wird und sich für die musikalische Früherziehung sozial benachteiligter Kinder einsetzt. Karten zum Preis von 35 Euro (inklusive Begrüßungsgetränk und Büfett) gibt es unter: www.mvticket.de sowie im Pressezentrum (Richard-Wagner-Straße 1a) und an der Abendkasse.

„Es geht vor allem um die Freude beim Musizieren“

Was beiden wichtig ist: „Uns geht es vor allem um die Freude beim gemeinsamen Musizieren“, sagt Fröde. „Jeder kann etwas dazulernen, aber es wird niemand dazu gedrängt“, betont er. Zur Band gehören insgesamt neun junge Menschen im Alter zwischen 16 und 33 Jahren mit verschiedenen Beeinträchtigungen, die von elf Studierenden der HMT betreut werden. Damit kein Leistungsdruck entsteht und alle Bandmitglieder mitgenommen werden, wird jeweils in Zweierteams musiziert: „So können wir anzeigen, wann jemand seinen Einsatz hat, oder anderweitig unterstützen“, sagt Lehramtsstudent Gerrit Guhl, der ebenfalls mit Begeisterung bei der Sache ist. „Ich genieße die Arbeit mit der Band total“, verrät der 29-Jährige. „Außerdem ist es eine gute Vorbereitung auf meinen späteren Beruf als Lehrer.“

Gemeinsam suchen die Studierenden einfache Songs aus, die sich gut für die Gruppe eigenen und erarbeiten diese in Kleingruppen mit den Bandmitgliedern, die je nach Grad der Beeinträchtigung unterschiedliche Hilfestellung brauchen. „Für viele ist das gemeinsame Musizieren auch eine Möglichkeit, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen“, hat Fröde beobachtet. So geht es auch Linnea Albrecht, die ohne Vorerfahrungen in die Band kam und inzwischen nicht nur singt, sondern auch Schlagzeug spielt. „Anfangs war es komisch, meine eigene Stimme zu hören. Aber inzwischen finde ich es total cool“, sagt Albrecht und lacht.

Song für die beste Freundin geschrieben

Bei der Musik könne sie von der anstrengenden Woche abschalten. Die 19-Jährige macht zurzeit eine Ausbildung zur Kranken- und Altenpflegehelferin am Jakobi-Stift der Rostocker Stadtmission. Sogar eigene Liedtexte hat sie schon geschrieben, für die die Band die entsprechende Musik komponierte. „Das macht einen schon stolz“, sagt Albrecht mit einem Lächeln. „Meine Geschichte“ verarbeitet ihre persönliche Lebensgeschichte. Lieber spricht sie inzwischen aber über ein Lied, das sie für ihre Freundin Julia geschrieben hat und das den Titel „Ohne Dich“ trägt. „Wir kennen uns seit der sechsten Klasse und gehen seitdem gemeinsam durch Höhen und Tiefen“, verrät Albrecht.

Auch Marlene Tschesche und Linnea Albrecht haben sich in der Band kennengelernt. „Es ist schön, wenn man auf Gleichgesinnte trifft und gemeinsam einem Hobby nachgehen kann“, freut sich auch Tschesche. Seit zwei Jahren singt die 31-Jährige bei der „Coolen Meute“ und spielt Keyboard. Geprobt wird in regelmäßigen Abständen an den Wochenenden. „Das ist toll und fühlt sich fast an, wie auf einer Klassenfahrt“, freut sich Albrecht. Ihr größter Traum wäre es, sagt sie, einmal auf einer riesigen Bühne zu stehen. „Am liebsten auf der Berliner Waldbühne“, sagt sie und lacht.

„So schön das auch wäre, aber das können wir nicht leisten“, bedauert Fröde. „Wir haben zwar viele Anfragen, aber wir verstehen uns nicht als Band, die durch die Öffentlichkeit tourt. Das wäre ein zu großer logistischer Aufwand und würde die Mitglieder und die Studierenden zu viel Kraft kosten“, erklärt er. Trotzdem absolviert die Band mindestens ein Konzert pro Jahr in kleinerem Rahmen. Am 25. November ist die „Coole Meute“ das nächste Mal bei einem Benefizkonzert an der Rostocker HMT zu erleben.

Deutschpop von Clueso bis zu Revolverheld

Gespielt wird vor allem Deutschpop, der von Clueso über Max Giesinger und Revolverheld bis hin zu Max Raabe reicht. „In unseren Liedern geht es vor allem um Zusammenhalt, Hoffnung und Lebensfreude“, erklärt Bandleiter Fröde. Letztere ist es auch, die alle beim gemeinsamen Musizieren in der Band miteinander verbindet. „Wenn man die Freude und Dankbarkeit sieht, die beim Spielen entsteht, ist das schon sehr emotional.“ Auch wenn die Arbeit nicht immer leicht sei. „Besonders die Corona-Zeit war schwer, weil wir nur digital arbeiten konnten“, erinnert sich Fröde. „Aber die jungen Leute haben einen langen Atem und sind der Band treu geblieben“, freut er sich. Das Projekt sei inzwischen ein fester Bestandteil seines Lebens geworden: „Die Band und die Menschen sind mir so ans Herz gewachsen, dass sie ein Teil von mir geworden sind“, sagt Fröde. „Diese Arbeit kostet zwar viel Kraft, aber man bekommt auch unglaublich viel zurück.“