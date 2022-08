Es werden wieder weniger Babys in Rostock geboren. Damit folgt die Hansestadt einem bundesweiten Trend. Die Gründe sehen Experten vom Max-Planck-Institut in der Belastung vieler Familien durch den langen Lockdown zu Beginn 2021. Die Prognose sagt weitere geburtenschwache Jahre voraus.

Rostock. Von dem zu Beginn der Corona-Pandemie vorhergesagten Babyboom ist nicht mehr viel übrig geblieben. Im Gegenteil. So sind in Rostock im ersten Halbjahr 2022 deutlich weniger Kinder zur Welt gekommen, als in den Vorjahreszeiträumen. Die 1000. Geburt vermeldete das Südstadtklinikum 2022 erst am 5. Juni, statt wie in den Jahren zuvor bereits Mitte Mai. Auch die Zahl der Kinder, für die in der Hansestadt eine Geburtsurkunde beantragt wurde, ist laut Angaben der Kommunalen Statistikstelle in den ersten drei Monaten des Jahres leicht zurückgegangen.

1238 Kinder wurden bis zum 30. Juni 2022 in der Universitätsfrauenklinik am Klinikum Südstadt Rostock geboren, wie die Einrichtung auf Anfrage mitteilte. 1457 waren es zum Stichtag im Jahr 2021, 2020 wurden 1438 Mädchen und Jungen in der ersten Jahreshälfte im Klinikum zur Welt gebracht. Im Vergleich zum Vorjahr sind 2022 also gut 15 Prozent weniger Kinder geboren worden. Mit dieser Entwicklung ist Rostock allerdings nicht allein.