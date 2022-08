﻿Corona-Demo-Anmelder Jens Kaufmann will Oberbürgermeister in Rostock werden

In der Bürgerfragestunde der Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch hat Jens Kaufmann seine Kandidatur für die Oberbürgermeister-Wahl am 13. November angekündigt. Er ist bekannt für die Organisation von Großdemonstrationen gegen Corona-Regeln in MV.

