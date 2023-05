﻿Corona-Impfstoff bringt Durchbruch: Hoffnung für viele Krebspatienten – Studien in MV

Rostock/Greifswald/Teterow. Die Krebsforschung steht offenbar vor einem echten Durchbruch. Wissenschaftler wie der Bonner Virologe Hendrik Streeck gehen davon aus, dass bald Millionen Menschen über Impfungen gerettet werden können – auch vor schwersten Erkrankungen wie Krebs. Möglich macht dies eine enorme Weiterentwicklung der sogenannten mRNA-Impftechnologie, die während der Corona-Pandemie über den Biontech-Impfstoff enorme Bekanntheit erlangte. Bis 2030 soll es laut Streeck möglich sein, hochwirksame, individualisierte Krebsimpfungen anzubieten. Eine Impfung also, die viele Leben retten könnte.

Zuversichtlich ist auch der Rostocker Professor Christian Junghanß, Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin der Unimedizin (UMR). So geht Junghanß davon aus, dass es in Zukunft möglich sein wird, in Blutproben von Patienten auffällige Zellen zu erkennen, die erst auf dem Weg zur Krebszelle sind. Genau dann sei eine prophylaktische Impfung möglich.

Prof. Dr. Christian Junghanß von der Universitätsmedizin Rostock © Quelle: Cornelius Kettler

Unimedizin sucht Krebspatienten für Studie

Die UMR arbeitet über das Comprehensive Cancer Center (CCC-MV) mit der Unimedizin Greifswald, Centogene in Rostock und Miltenyi in Teterow an zwei Krebsstudien und sucht dafür gerade Probanden. Auch Professor Christian Schmidt, Leiter des CCC-Standorts Greifswald, erhofft sich große Fortschritte: „Es ist ein vielversprechender Ansatz“, ordnet er ein. Ob es wirklich die goldene Kugel sein wird, könne man aber noch nicht sagen. „Durch die Genom-Analyse stehen wir aber vor einer sehr guten Entwicklung, sodass wir unser Instrumentarium, Krebs spezifisch zu blocken, ungemein erweitern.“ Sein Fazit: „Wir werden nicht alle Krebserkrankungen heilen können, aber entwickeln sehr viele Therapiemöglichkeiten.“

Miltenyi Biotec Teterow arbeitet mit den Uni-Medizinern an Forschungsprojekten im Bereich Pankreas- und Darmkrebs. Abteilungsleiter Dr. Olaf Brauns sieht die Krebsforschung seit einigen Jahren in einer „Form von Revolution“. Er sagt: „Das eine Wundermittel gegen Krebs wird es nicht geben. Dafür ist diese Krankheit zu anpassungsfähig und vielfältig.“ Die Neo-Antigen-Forschung sei jedoch ein spannender Ansatz. Einer von vielen.

Miltenyi Biotec in Teterow entwickelt Verfahren zur Behandlung von Corona-Patienten und arbeitet an Impfstoffen gegen Pankreas und Darmkrebs. © Quelle: Miltenyi Biotec

Die Krebsforschung habe durch die Suche nach einem Covid-Impfstoff einen „Booster“ erhalten. Brauns: „mRNA ist nicht die Antwort auf alle Krebserkrankungen. Es werden sich damit neue Heilungsansätze für bestimmte Patientengruppen bieten, wichtig bleibt jedoch, Krebs als multifaktorielle Krankheit zu verstehen und verschiedene Ansätze zu erforschen.“

Die neuen mRNA-Impfstoffe würden auch Chancen gegen „erregerinduzierte Erkrankungen“ wie Malaria oder Aids bieten. Hier ergeben sich Ansätze für Impfungen oder Therapien, die vor wenigen Jahren niemand für möglich hielt.