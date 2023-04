﻿Cortronik aus Warnemünde ist innovativstes Pharmaunternehmen in Deutschland

Der Rostocker Medizintechnikhersteller Cortronik ist im Stern-Ranking mittelständischer Firmen als innovativstes Pharmaunternehmen in Deutschland ausgezeichnet worden. Was die neuen Implantate aus Warnemünde so besonders macht und wofür sie eingesetzt werden.

Rostock-Warnemünde. Große Ehre für Cortronik: Der Medizintechnikhersteller mit Sitz in Warnemünde wurde zu einem der innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland gekürt. Zusammen mit dem Mutterkonzern Biotronik belegt die Firma, die im Oktober ihr 25-jähriges Bestehen am Standort in Rostock feiert, Platz 8 von 500 im Stern-Ranking.

In der Sparte der pharmazeutischen Mittelständler schaffte es das Privatunternehmen mit Hauptsitz in Berlin sogar an die Spitze der Rangliste, die unter anderem widerspiegelt, wie viele Patente eine Firma pro Jahr anmeldet und wie oft ihre Errungenschaften weltweite Aufmerksamkeit in Fachmedien erhalten, in denen auf sie verwiesen wird.

Warnemünder Implantate nach Eingriff verschwunden

Für Cortronik-Geschäftsführer Carsten Momma ist die Platzierung eine große Ehre. „Dazu haben wir mit unserer Arbeit in Warnemünde maßgeblich beigetragen“, sagte er am Donnerstag. Zuletzt entwickelten die Spezialisten einen komplett resorbierbaren Stent aus Magnesium, der in seiner Form bisher weltweit einzigartig und konkurrenzlos ist.

Das medizinische Implantat, das eingesetzt wird, wenn Arterien rund um das Herz krankheitsbedingt verengt sind, besteht aus hochqualitativem Magnesium, das in Warnemünde professionell gereinigt und zu winzig kleinen Röhrchen verarbeitet wird. Mit einem Laser werden diese zurechtgeschnitten und in Form gebracht. Die fertigen Stents wiegen nur etwa 0,8 Milligramm und sind nach dem Einsetzen in den Körper nach zwölf Monaten komplett verschwunden.

Medizintechnologie aus Warnemünde: Johannes Kühn stellt die Laserschneidanlage passend für die Produktion der Magnesium-Stents ein. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Ganz neu sei die Erfindung nicht, sagte Prof. Claus Harder. Er ist für den Cortronik-Mutterkonzern Biotronik in der Schweiz tätig und hat seit 2018 einen Lehrstuhl an der Universität Rostock inne. Als Honorarprofessor für Biomedizinische Technik berichtet er Studenten von der praktischen Arbeit und seiner Erfahrung mit den vom Unternehmen entwickelten Technologien.

Entwickler bekam selbst Stent von Cortronik

Bahnbrechend sei die Entwicklung des neuen biologisch abbaubaren Stents aus Magnesium allerdings dahin gehend, als dass dieser in seiner verbesserten Form auch für weitaus kompliziertere Eingriffe verwendet werden könne als sein Vorgänger aus dem Hause Cortronik. Bereits von dessen Wirkungsweise und Vorteilen war Harder überzeugt: „Ich habe 2018 selbst so einen implantiert bekommen.“

Das neue Modell sei nun noch flexibler einsetzbar, weil es in viel mehr verschiedenen Größen produziert werden könne als das vorherige, so Dr. Okechukwu Anopuo. Er ist der Spezialist für die Aufbereitung und Verarbeitung des Magnesiums in Warnemünde. Für die erhöhte Flexibilität des neuen Stents sei eine spezielle Legierung entwickelt worden, so der Ingenieurwissenschaftler, der seit zwölf Jahren für Cortronik arbeitet.

Der Rostocker Medizintechnikhersteller Cortronik wurde als innovativstes Pharmaunternehmen in Deutschland ausgezeichnet, unter anderem für seine resorbierbaren Stents. Die Implantate sind nur wenige Millimeter groß. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Nachdem dies gelungen war und die Magnesium-Implantate bereits in ausführlichen Studien getestet und untersucht wurden, rechne das Unternehmen damit, noch in diesem Jahr die CE-Zertifizierung der EU zu bekommen, so Geschäftsführer Momma. Die bescheinigt, dass ein Produkt alle EU-weiten Anforderungen an Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz erfüllt.

In der Praxis soll der resorbierbare Magnesium-Stent dann ebenso wirkungsvoll sein wie die bisher noch deutlich häufiger genutzten medikamentenfreisetzenden Exemplare, die aber im Körper verbleiben.

Mehr als eine Million Stents pro Jahr in Warnemünde produziert

Laut Cortronik-Chef Momma hat das neue Implantat seine Konkurrenten hinsichtlich ihrer Effizienz in der jüngsten Studie sogar übertrumpft – auch, weil sich das winzige Hilfsmittel für verengte Arterien eben einfach auflöst, sobald diese wieder weit genug geöffnet und gestärkt sind. Weitere medizinische Eingriffe, beispielsweise zur Entfernung, sind deshalb nicht notwendig.

Cortronik-Chef Carsten Momma freut sich über die hervorragende Platzierung im Stern-Ranking. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Im Anschluss an die Zertifizierung sollen die neuartigen Stents aus Warnemünde in Serie gehen und mit dem Mutterkonzern Biotronik weltweit verkauft werden. Schon jetzt produzieren die rund 300 Mitarbeiter am Standort in Mecklenburg-Vorpommern zusammengerechnet mehr als eine Million Stents pro Jahr, darunter auch verschiedene gängige medikamentenfreisetzende Typen.