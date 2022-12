﻿Cousine über Angeklagten im Dreifach-Mordprozess von Rövershagen: „Mama und Papa liebten ihn sehr“

Andreas S. aus Rövershagen muss sich wegen Mordes an seinen Eltern und seiner Schwester vor Gericht verantworten. Der Russlanddeutsche kam vor 20 Jahren mit vielen Verwandten ins Land. Die haben sich gut eingelebt – und sind entsetzt von der Tat. Vor Gericht geben sie Einblick in den Alltag der Familie S..

Dreifachmord: Ermittler vor dem Tatort-Haus in Rövershagen bei Rostock.

Rostock. Der Dreifachmord von Rövershagen löste Anfang Februar bundesweit Bestürzung aus. Mit einer Armbrust und einer Machete soll der 27-jährige Andreas S. erst seinen schlafenden Vater, dann seine Schwester und wenige Tage später seine Mutter getötet haben. Das Motiv für die brutale und detailliert geplante Tat blieb auch am vierten Verhandlungstag vor dem Rostocker Landgericht unklar.

„Mama und Papa liebten ihn sehr“, schildert Natalja S., eine Cousine des Angeklagten im Zeugenstand. Andreas S. soll wiederum ein enges Verhältnis vor allem zu seiner Mutter gehabt haben. Zur Rolle des Vaters zeichnen mehrere Mitglieder der verzweigten Familie ein widersprüchliches Bild. Der 52-Jährige regierte demnach zu Hause „wie ein Scheich“. Wenn der Sohn nicht parierte, wurde er vom Vater, der wegen seiner Alkoholabhängigkeit mindestens eine Therapie gemacht haben soll, angeschrien. „Er stand einfach mit gesenktem Kopf da und hat geschwiegen“, sagt Vladimir S., ein weiterer Cousin, über den mutmaßlichen Mörder.

Andreas S. wollte „Rentnerauto“ nicht

Andererseits verwöhnte Andreas S. seinen Sohn, der genauso heißt wie er. Noch als Mauer-Lehrling bekommt der Junior vom Vater erst einen älteren Gebrauchtwagen und dann einen neuen Ford Kuga für 30 000 Euro geschenkt. Das sei doch ein „Rentnerauto“, mit dem er niemals eine Freundin finde, soll sich der Sohn beschwert haben. Als er den SUV zu Schrott fuhr, kaufte er sich von der Versicherungssumme einen gebrauchten VW Tiguan. Die Prämien soll ebenfalls der Vater gezahlt haben. Später kündigte Andreas S. senior an, seinem Sohn finanziell helfen zu wollen, als dieser davon sprach, sich einen Bauernhof im Schwarzwald kaufen zu wollen.

Verwandte haben sich gut eingelebt

Die russlanddeutschen Eltern mit dem urdeutschen Familiennamen kamen 2002 mit den beiden adoptierten Kindern, mehreren Neffen und Nichten nach Deutschland. Die verstreut lebenden Familienmitglieder, die Montag im Rostocker Zeugenstand saßen, machten den Eindruck, sich gut eingelebt zu haben. Eine Cousine des Angeklagten wohnt mit ihrer Familie im eigenen Haus in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald. Ihr Mann arbeitet als Technischer Zeichner, die Familie hat ein Boot. Mit dem kam sie einmal zur Hanse Sail und besuchte dabei die Verwandten in Rövershagen. Ein anderer Cousin wohnt in Geesthacht (Schleswig-Holstein), er hat ebenfalls Familie, einen guten Job als CNC-Fräser und eine Eigentumswohnung.

Angeklagter erzählte gerne Fantasiegeschichten

Als kleines Kind soll Andreas S. laut und unangepasst gewesen sein. Als junger Erwachsener das genaue Gegenteil: zurückgezogen, schweigsam, unterwürfig, vor allem dem Vater gegenüber. Seine Schwester soll krank gewesen sein, ohne beruflichen Abschluss. Obwohl Diana S. eine eigene Wohnung hatte, unterstützten sie die Eltern mit Lebensmitteln und Zigaretten. „Aber nie mit Geld“, übersetzte die Dolmetscherin die russisch sprechende Cousine aus dem Schwarzwald. In der Verwandtschaft kursierte das Gerücht, die Schwester könnte drogenabhängig sein. Auch von Bulimie und Ritzen war die Rede. Andere Geschichten, die Andreas S. der Polizei erzählte, etwa dass Vater und Tochter eine sexuelle Beziehung hatten oder die ganze Familie einen großangelegten Drogenhandel betrieb, konnten die Verwandten nicht bestätigen oder bezeichneten sie als Fantasiegebilde, wozu S. neigte.

Ausbruch aus dem Elternhaus scheiterte

2018 wollte S. auf eigenen Beinen stehen und zog zu seiner Cousine nach Villingen-Schwenningen, offenbar um sich vom schwierigen Vater zu lösen. Schnell fand er einen Job als Leiharbeiter, nach ein paar Monaten eine eigene Wohnung. Der Wechsel endete dennoch im Desaster: Nach anderthalb Jahren saß er wieder in Rövershagen auf dem elterlichen Sofa. Er hatte mehr als 30 000 Euro Schulden angehäuft, seine Mietwohnung mit hilflosen Sanierungsversuchen verwüstet und seinen Cousin verärgert, weil er bei einem von ihm vermittelten Nebenjob mit Stundenabrechnungen schummelte. Das Urteil ist für den 15. Dezember geplant.