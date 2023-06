﻿CSD 2023 in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg: Termine für Queere Community an der Ostsee

Rostock. Eine bunte Menschenmenge entsendet eine wichtige Botschaft in die Welt: Liebe ist vielfältig. Auch 2023 finden in Mecklenburg-Vorpommern wieder mehrere Christopher Street Day-Veranstaltungen statt. Der CSD in Greifswald machte unlängst den Auftakt. In den kommenden Wochen legen drei weitere Städte nach.

Demo, Straßenfest und Rainbow-Night in Schwerin

Am 1. Juli feiert die Queere Community in der Landeshauptstadt Schwerin. Um 14 Uhr beginnt die Demonstration am Alten Garten. Ab 16.30 Uhr steigt an selber Stelle ein Straßenfest. Feiern kann man auch am Abend – bei der Rainbow-Night im Mecklenburger Eisenbahn- und Technikmuseum ab 21 Uhr.

Parade, Politik, Pride: Rostock setzt Zeichen für Liebe

Eine bunte Parade lockt Teilnehmende am 15. Juli nach Rostock und ist auch für Zuschauende ein Erlebnis. Es ist weit mehr als eine schrille Parade, die mit lauter Musik und Festwagen durch Rostocks Innenstadt zieht. Es ist die größte politische Demonstration in Mecklenburg-Vorpommern. Tausende Menschen setzen mit ihrer Teilnahme am CSD ein Zeichen für Toleranz, Akzeptanz und Weltoffenheit. Sie fordern Respekt ein für die Liebe in all ihren Facetten und sexuelle Vielfalt sowie die gesellschaftliche Akzeptanz und Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Transsexuellen und Transgendern, Inter-, A- und Bisexuellen.

Rostock: Kein Ort für Queer-Feindlichkeit und Hass

Motto in diesem Jahr: „Rostock – kein Ort für Queerfeindlichkeit“. Die Community will auf die wiedererstarkenden queerfeindlichen Tendenzen der letzten Jahre aufmerksam machen und gleichzeitig dazu aufrufen, sich diesen mutig entgegenzustellen. Start ist um 12 Uhr auf dem Neuen Markt – ein politischer Auftakt. Anschließend setzt sich die Demo in Bewegung. Gegen 15 Uhr findet auf der Haedgehalbinsel im Stadthafen die Abschlusskundgebung mit anschließendem Straßenfest statt. Ab 21 Uhr steigt die Party im Mau-Club.

Die CSD-Saison geht in Neubrandenburg zu Ende: Am 18. August feiert die Queere Community in der Vier-Tore-Stadt das Leben und die Liebe.

