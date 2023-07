Kostenfrei bis 10:00 Uhr lesen

Tourismus an der Ostsee

Die polnische Ostseeküste hat sich zum führenden Reisehotspot für Deutsche in Polen gemausert. Das Nachbarland hat in den vergangenen Jahren investiert: in Hotels, Strandpromenaden, zuletzt in den Swinetunnel. In MV läuft die Urlaubssaison dagegen verhalten an.