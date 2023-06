﻿Erstes Konzert für Rostocker Musikerin: „In meinen Songs steckt Satire“

Rostock. In ihren queeren Songs gehe es um gleichgeschlechtliche Liebe, Homophobie und Queerfeindlichkeit, sagt Alice the Antic. Themen, die zur Lebensrealität einer queeren Person gehören. „Es gibt immer noch viel Queerfeindlichkeit, schon kleinste Aussagen können so viel zerstören“, so die 25-jährige Musikerin. Auch deshalb brauche es einen Christopher Street Day (CSD). Der findet in Rostock am 15. Juli statt. In den beiden Wochen davor bereiten die Hansequeer-Kulturwochen mit einem bunten Programm auf den großen Tag vor. Alice darf die Wochen eröffnen und wird ihr erstes eigenes Konzert spielen.

Inspiration aus Schloss Einstein

„Musik mache ich seit der zweiten Klasse. Ich bin von Haus aus sehr musikalisch aufgewachsen“, erinnert sich die Frau aus NRW. Ihren ersten Song schrieb sie mit zwölf. Gitarre, Klavier, Posaune, Tuba, Querflöte und Ukulele gehören zu ihrem Repertoire. „Songs spiele ich aber meistens auf der Gitarre.“ Auch weil für ein Klavier in ihrem Neun-Quadratmeter-Zimmer kein Platz ist. Dort schreibt, komponiert und studiert sie ihre Lieder ein. „Üben kann ich nur, wenn mein Mitbewohner nicht lernt“, scherzt die Musikerin mit den langen braunen Haaren.

Die Hansequeer Kulturwochen im Überblick Zum Auftakt des 21. Christopher Street Day starten am 3. Juli die Hansequeer-Kulturwochen. 3. Juli: Konzert von Alice the Antic, 19 Uhr, b sieben. 7. /8. Juli: Theaterstück „Vagina Monologue“, 18 Uhr, Freigeistreich im Großen Katthagen 4. 9. Juli: Kubb-Turnier, 13 Uhr, Stadthafen Nähe Rostdock; Film und Diskussion „Nelly und Nadine“, 17 Uhr, Frieda23. 10. Juli: Lesung von Polizeibeamten Oliver von Dobrowolski, 18 Uhr, Galerie in der Doberaner Straße 6. 11. Juli: Zeitzeugen über „Queer in der DDR“, 19 Uhr, Café Käthe. 12. Juli: CSD Benefiz-Bingo, 19 Uhr, b sieben; Fetisch-Workshop, 19.30 Uhr, Planbar 13. Juli: CSD Benefiz-Quiz, 20 Uhr, Planbar. 14. Juli: Trans*-Café, 14 Uhr, Leonhardstraße 20; Kranzniederlegung, 16 Uhr, Deportierten-Denkmal am Hauptbahnhof Süd; Andacht, 17 Uhr, St.-Marienkirche. 15. Juli: Fetisch-Brunch, 10 Uhr, Burwitz Legendär; Auftakt zum CSD, 12 Uhr, Neuer Markt; Demonstration, 13 Uhr; Abschlusskundgebung, 15 Uhr, Haegdehalbinsel; Pride Night, 21 Uhr, Mau Club.

Sie ist 2021 zum Masterstudium nach Rostock gezogen. Gerade in der Pandemie sei Musikmachen, Songschreiben, ihr Ausgleich gewesen. Wann immer sie Zeit dazu hat, sitzt sie an der Gitarre. Ihre Songs handeln von Serien – häufig Schloss Einstein – und von persönlichen Erfahrungen und Gefühlen. Alice singt auf Deutsch und Englisch. „Meine englischen Songs sind eher poppig, wie Ed Sheeran oder Adele. Auf Deutsch lasse ich gerne Satire miteinfließen“, sagt sie schmunzelnd.

Aufregung vor erstem Konzert auf Hansequeer-Kulturwochen

Ein Veranstalter des CSD Rostock wurde auf Alice aufmerksam – jetzt freut sie sich auf ihr erstes Konzert: „Ich bin sehr aufgeregt!“ Sie eröffnet damit am 3. Juli die Hansequeer-Kulturwochen.

Zum 21. Mal findet der CSD in Rostock statt. Unter dem Motto „Rostock, kein Ort für Queerfeindlichkeit“ ruft der CSD Rostock e.V. auf, für queere Rechte und Akzeptanz auf die Straße zu gehen.

Auch Alice the Antic hat Erfahrungen mit Anfeindungen gemacht: „Unter meinen queeren Songs auf Youtube bekomme ich ein paar negative Kommentare – meistens von Christen, die mit ihrem Glauben argumentieren.“ Sie, selbst Christin, kontere dann mit entsprechenden Bibelstellen. „Die meisten Kommentare sind aber positiv“, betont Alice.

